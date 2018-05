Que se ponga firme ante el rey

El obligatorio acatamiento de la Constitución tiene también sus aspectos formales. Por eso, el señor Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, debería acudir a La Zarzuela, ponerse firme ante el jefe del Estado, que es el rey Felipe, y comunicarle la elección del nuevo presidente de la Generalidad, Torra. Si no lo hace, esta elección debería ser invalidada. No es normal que el comunicado se haga por burofax, por carta o por correo electrónico. Tenía que ser presencial. Esto no es rendir tributo a nadie, sino una simple cuestión formal, constitucional y, sobre todo, de buena educación. Pero hace mucho tiempo que los politicastros catalanes no demuestran tenerla. Ya está bien de desplantes al Estado y a sus instituciones. El comunicado del presidente de la cámara legislativa catalana a La Zarzuela tendría que ser presencial. Tarradellas acató la Constitución.

Tarradellas, con más talla intelectual, moral y física que estos enjutos y obesos catalanes demostraba educación y respeto por el Estado. Y era un republicano convencido. Ya está bien de hacerles la fiesta a estos petulantes manganzones, que están viviendo de nuestros impuestos y que abocan al desastre a Cataluña con sus soflamas antiespañolas, que hacen huir a empresas y empresarios. Ya van cerca de cuatro mil y la sangría seguirá con este memo al frente de la Generalidad; títere del fugado a Alemania, a su vez títere de Mas y de los Pujoles. Estos lo que quieren es salir impunes de todos los desmanes cometidos. Yo creo que la solución no está en ser débil, como lo es Rajoy; la solución está en vigilarlos estrechamente para, en cuanto metan la pata, ponerlos a disposición de los tribunales. Porque Cataluña y sus políticos desastrosos no pueden arrastrar a España al desastre absoluto, ni tampoco dividir a la Unión Europea, ya de por sí tambaleante.