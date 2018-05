Rajoy afirma estar dispuesto a abrir “un proceso de diálogo” cuando haya Gobierno en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha minimizado este jueves el anuncio del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de dar por roto su apoyo al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se ha mostrado convencido de que los tres partidos constitucionalistas seguirán juntos en Cataluña. Es más, ha dicho que hará “todo lo que sea necesario” para que ese acuerdo con el partido naranja no se rompa.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que Rivera diera por roto este jueves su apoyo al Gobierno por el desafío secesionista en Cataluña al entender que hay una “dejación de funciones” por parte del Ejecutivo, al que recriminó no haber recurrido el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comin.

Rajoy ha asegurado que no hay que dar tanta importancia a un debate que “dura dos minutos” en la sesión de control del Congreso y ha puesto en valor las coincidencias que defienden PP y Ciudadanos junto al PSOE sobre la unidad de España, la soberanía nacional y el sistema democrático. Además, ha dicho que los tres partidos constitucionalistas quieren que a la “mayor celeridad posible” haya un Gobierno dentro de la ley que “no divida” a los catalanes.

Por todo ello, el presidente del Gobierno ha señalado que el episodio de este miércoles en el Parlamento tiene la “importancia que tiene” y para él lo relevante es “el futuro”. “Estoy convencido de que PP, PSOE y Cs, que hemos ido juntos en un tema tan difícil como era poner en marcha el artículo 155, continuaremos en el futuro”, ha abundado.

En este sentido, Rajoy ha pedido “ir a la mayor y dejarse de los pequeños detalles” porque este es un episodio “poco importante”, dado que están de acuerdo “en lo esencial” salvo un recurso sobre el voto delegado de Puigdemont y Comín. Según ha explicado, no han recurrido ese asunto porque los servicios jurídicos del Estado entienden que el Gobierno “no tiene legitimación” y “no iba a ser admitido por los tribunales”.

“Soy optimista. Creo que el pacto hay que mantenerlo, ha funcionado, estamos hablando de un asunto muy serio como es la unida de España y haré por mi parte todo lo que sea necesario para mantener ese pacto”, ha enfatizado el jefe del Ejecutivo, para insistir en que la vida hay que centrarse en “la mayor” porque si no es así será “muy difícil” acordar nada”.

‘APROVECHATEGUI’: “NO BUSCAR 17 PIES AL GATO”

Rajoy ha quitado importancia al hecho de que él mismo llamara a Albert Rivera “aprovechategi” y le solicitara comportarse en el tema de Cataluña con la misma lealtad que el PSOE. En este punto, ha negado que esté dando más importancia al PNV que a Ciudadanos, formaciones con las que ha llegado a acuerdos con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

“Lo de aprovechategui me salió. Probablemente sea una palabra que no esté en el diccionario de la lengua pero que a veces se utiliza de forma coloquial. Y no sabía que fuera vasco ni nada similar”, ha afirmado, para pedir que se le dejen de buscar “17 pies al gato”. Según ha agregado, se trata de un tema “menor” y vistas las cosas que se escuchan en el Congreso, él es “un hombre bastante educado”.

Ante el ascenso de Ciudadanos en las encuestas, el presidente del Gobierno ha dicho que no cree que le esté “arrebatando nada” y ha recordado que ambos partidos tienen un pacto de legislatura, por lo que tienen que hacer “un esfuerzo para cumplirlo” y “generar un clima sosegado y tranquilo”. De hecho, ha dicho que su “mayor adversario” es Podemos porque tiene unos planteamientos ideológicos que distan mucho de los del PP.

“RIDÍCULO” ESTAR PENDIENTES DE PUIGDEMONT

Tras asegurar que sería un “disparate” repetir las elecciones en Cataluña, ha afirmado que están viviendo una situación “ridícula” porque los independentistas están “pendientes de un señor” que tiene “secuestrada la voluntad del Parlamento de Cataluña”, en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont.

En este sentido, ha dicho que confía en que se proponga un candidato viable para ser investido presidente de la Generalitat, algo que, a su juicio, es lo que quieren los catalanes independientemente de su planteamiento ideológico. “Cataluña necesita un Gobierno y recuperar la normalidad económica e institucional, que ya no divida a la gente y que cumpla la ley”, ha aseverado.

A partir de ahí, ha proseguido, podrán “iniciar un proceso de diálogo”. “Yo estoy dispuesto a hablar con ese Gobierno sin más límite que lo establecido en la ley. Pero eso es una urgencia nacional”, ha resaltado, para subrayar que esta situación está afectando a la inversión extranjera y puede afectar a la confianza y el bienestar de la gente.

Por eso, ha dicho que su “esperanza y confianza” es que haya un Gobierno en Cataluña “a la mayor celeridad”. “Por mi parte, haré todo cuanto esté en mis manos para ayudar a normalidad la situación”, ha afirmado el presidente del Gobierno.

AUTO DEL JUEZ LLARENA

Después de que el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena abra la puerta a acusar por sedición y conspiración para la rebelión en la causa del ‘procés’, Rajoy ha asegurado que él no debe comentar las resoluciones de los tribunales porque los jueces tienen “una función” y el poder ejecutivo tiene otra. “Respeto cualquier decisión que adopte el juez Llarena o cualquier otro tribunal español”, ha zanjado.

En cuanto a si el Gobierno está decepcionado por la Justicia belga o alemana, Rajoy ha indicado que ni el juez belga ni alemán han tomado una decisión definitiva y, por lo tanto, “habrá que esperar”. Eso sí, ha señalado que es “normal” que pueda haber resoluciones diferentes y, de hecho, ha dicho que pasa dentro de España porque un juez puede no darte la razón pero recurres a la instancia superior y puede dartela.

“La clave es que no pretendamos todos ser jueces porque eso no conduce nada”, ha apostillado, para insistir en que no contribuye a “nada” hacer de “comentarista” de las resoluciones judiciales.