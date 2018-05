Román Rodríguez afirma que con el 75% de bonificación los canarios gastarán 150 millones menos

El presidente de Nueva Canarias (NC) y portavoz parlamentario, Román Rodríguez, dio prácticamente por hecho el acuerdo para ampliar del 50% al 75% el descuento de los billetes aéreos con la Península para los residentes canarios y achacó a un “desliz” las palabras del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), en las que dice que dicho descuento podría encarecer el precio de los billetes para los no residentes y turistas peninsulares.

“No olvidamos la necesidad de aplicar los precios de referencia, pero esta es una negociación mucho más compleja en la que hay que ir a Europa, y por eso preferimos empezar por conseguir afianzar este descuento del 75% para los residentes y después seguiremos trabajando para que sea más barato volar a la Península. Pero primero vamos a conseguir esto”, aclaró Rodríguez.

“Primero empezamos por ampliar este descuento en los vuelos interinsulares, lo que está dando muy buenos resultados porque la gente está viajando más y se ha incrementado más del 30% el tráfico entre islas; y ahora vamos a por el mismo descuento para vuelos con la Península. Después seguiremos luchando por la Obligación de Servicio Público, pero -insistió- este es un asunto que tiene que negociarse en Europa y si le digo la verdad, creo que, si se hace bien y se negocia bien, Canarias tiene muchas posibilidades de conseguirlo por su condición de territorio ultraperiférico”.

Rodríguez explicó que las negociaciones con el Gobierno van por buen camino y cifró en 150 millones de euros al año lo que los canarios dejarán de gastar con la aplicación de este descuento para los trayectos de avión y barco, a lo que hay que añadir otros 25 millones más de ahorro en el transporte de mercancías entre islas y con la Península. “En total, 175 millones que los canarios tendrán para su bolsillo y gastar en otras cosas, y así aumentar el consumo, ya que los ciudadanos tendrán más dinero para gastar e incluso para viajar más, tal y como está ocurriendo entre islas”.

No obstante, para Rodríguez lo “más importante” no son las cantidades, sino que estos derechos queden “consolidados” y no se pierdan o se tengan que negociar cada año. La rebaja del 75% en el precio de los billetes entre islas ha supuesto un “vuelco” en la movilidad en Canarias y también la bonificación del 100% para el transporte de mercancías, lo que supuso un ahorro anual de 200 millones de euros. “Esto no se trata de quién se apunta la medalla”, declaró Rodríguez, “sino de consolidar derechos”.