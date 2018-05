Un adelanto de las elecciones hace tambalear la ansiada agenda canaria

La llamada agenda canaria corre serio peligro de frustrarse por la crisis institucional que atraviesa España en unas horas decisivas para el futuro político del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por ende, de su Ejecutivo. Todo depende de si, finalmente, el PNV confirma hoy su apoyo a la moción de censura presentada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a raíz de la sentencia del caso Gúrtel, donde no solo se condenó al Partido Popular como organización, sino que se puso en duda la credibilidad de Rajoy, testigo en la causa. En caso de que los nacionalistas vascos se sumen al órdago de los socialistas, Sánchez será confirmado como presidente en la sesión de mañana viernes, salvo que, como se especulaba anoche, el líder del PP presente su renuncia, que haría decaer la moción, cuyo debate arranca hoy en el Congreso. Si hay dimisión, la ahora vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, presidiría en funciones el Gobierno. La incertidumbre generada ante los posibles escenarios políticos hace tambalear la referida agenda canaria, dado que los presupuestos estatales que incluyen una auténtica lluvia de millones para Canarias aún tienen que ser confirmados en el Senado. Por si fuera poco, los acuerdos vinculados a estas cuentas y que garantizarían la pervivencia en el tiempo de algunas de las mejoras logradas este año, como por ejemplo, la subida en las bonificaciones al transporte de mercancías y pasajeros, dependen igualmente de lo que pase en estas 48 horas.

OPCIONES

Durante la trepidante jornada de ayer (en la cual incluso hubo desmentido del PP sobre un hipotético adiós de Rajoy) se barajaron varias opciones acerca de una salida de esta crisis. Lógicamente, cabe destacar los esfuerzos gubernamentales de última hora para convencer al PNV de que no se decante por Sánchez, quien necesita al menos un voto más para ganar, ya que se da por hecho que tiene garantizados 175 diputados. Si el PP logra entenderse con los vascos, Rajoy seguiría en La Moncloa y los presupuestos serían aprobados, por cuanto el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. No obstante, si Sánchez es derrotado mañana en la votación con el no vasco, ya es público y notorio que Ciudadanos y otras fuerzas políticas promoverán una nueva censura con el único objetivo de adelantar las elecciones con carácter inmediato. En este caso, la agenda canaria decaerá.

Por otro lado, si hay victoria socialista gracias al sí de los vascos, ello se traduciría en nuevos comicios pero a más largo plazo, dado que Sánchez intentará gobernar al menos durante unos meses. Al tratarse de un plazo breve, el PSOE no tendría por qué cambiar de presupuestos y la agenda canaria prosperaría, dependiendo de la buena voluntad del PP en el Senado, donde es mayoritario.

Pero si Rajoy dimite en cuanto tenga la certeza de que perderá la votación de mañana viernes, ello haría decaer la censura, y Sáenz de Santamaría relevaría al gallego provisionalmente. En este último caso, España entraría en una etapa de inestabilidad abocada a la elección de un nuevo candidato que propondría el rey o, en su defecto, a nuevos comicios.

INÉDITO

Sea como fuere, estamos ante una crisis institucional de enorme envergadura, a la que los intereses canarios no son ajenos. La historia de la actual etapa democrática nos apunta que no sería la primera vez que dimite el presidente del Gobierno. Así lo hizo Adolfo Suárez en 1981. Sin embargo, de las tres mociones de censura debatidas en estos 40 años, ni una sola terminó con un cambio de inquilino en La Moncloa.