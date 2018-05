Viajar barato

Han hecho más por los canarios Román Rodríguez y Pedro Quevedo que Coalición Canaria en toda su historia. Quiero decir que la presión ejercida por Nueva Canarias sobre el Gobierno de Madrid para abaratar, hasta el 75%, las tarifas de pasajes entre islas y Península ha sido para nosotros la noticia del siglo, sin duda. No había derecho a que volar a Fuerteventura desde Tenerife fuera más caro que un trayecto Tenerife-Londres; y ahora se podrá viajar a Madrid, por ejemplo, por 30 euros. Claro que hace falta que las compañías aéreas no le tomen el pelo al Gobierno y que no se pongan de acuerdo para subir los precios, que es lo que hacen casi siempre, despreciando la ley. Dirigentes de Coalición Canaria, un partido que se ha quedado viejo y sin ideas, están pidiendo la fusión, o al menos la coalición electoral, con Nueva Canarias y con el Aseregé de Casimiro Curbelo, que manda en La Gomera de una manera rotunda. Desde luego que el nacionalismo canario unido -y no olvido al PNC, cuyas siglas valen oro- sería el rey del mambo. Porque, además, se trata de un nacionalismo coherente y respetuoso con la unidad de España, consciente de que solos seremos más pobres que las ratas y de que Canarias no tiene recursos económicos ni ideológicos, por el momento, para lograr su independencia. Por cierto, que no sé qué datos maneja el Gobierno de Canarias, pero habíamos llegado a los 16 millones de turistas y estamos bajando, merced a los pujantes destinos de Egipto y Turquía, por ejemplo. Cuidado. El terrorismo -y hay que agradecerlo- ha dado una tregua a aquellos países, pero su tranquilidad la está pagando Canarias, por lo que hay que seguir dando la batalla propagandística en nuestros mercados tradicionales para que no nos olviden. Y aumentar el atractivo de la oferta. Y buscar mercados nuevos.H