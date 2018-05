YOIGO parece que no oye a sus clientes canarios: 43 minutos en espera para atender a un usuario

En Yoigo, compañía de telefonía móvil, parece que no tienen muy claro el significado del verbo “oir” a sus clientes de Canarias. La segunda acepción de esta acción que recoge el diccionario de la RAE, señala que “oir” también significa “atender los ruegos, súplicas o avisos de alguien, o a alguien”. Varios lectores del DIARIO se han puesto en contacto con nuestra redacción para expresar sus quejas, ya que trasladárselas a dicha operadora móvil requiere de una inversión de, al menos, 43 insoportables minutos de espera (escuchando una musiquilla machacona y desesperante). Hemos hecho la prueba con mejor suerte: en el minuto 41 un operador peninsular -al que el Señor no llamó por el camino de la simpatía y la cordialidad- nos colgó el teléfono cuando le solicitamos explicaciones sobre estas demoras. “No es mi cometido responder a este tipo de consultas impertinentes”, fue la respuesta que espetó. Parece que YOIGO tiene un problema y sus numerosos usuarios de Canarias también. Como dice el refranero popular, “no hay peor sordo que el que no quiere oír”.