Con el verano llegan los atracos a mano armada: el precio pagado por este zumo te indignará

¡Cuidado! Con el calor proliferan las subidas de precios en chiringuitos y terrazas y hay que andarse con mucho ojo para evitar que alguien haga su agosto a costa de pegar un sablazo a sus desprevenidos clientes. Eso es exactamente lo que ha denunciado vía Facebook una usuaria llamada Clara Ferrer, quien ha publicado la estratosférica factura que tuvo que pagar por una Coca Cola y un zumo de naranja: nada menos que 21,50 euros.

Nada más ver el montante que tenía que abonar, la chica pidió explicaciones al camarero, pero el precio de los productos que pidió estaba correctamente publicado en la carta del bar, por lo que, legalmente, no hay nada que reclamar. Sin embargo, llama la atención que un refresco cueste más de seis euros y un zumo de naranja, 15, lo que daría para comprar varios kilos de esta fruta en cualquier supermercado.

Lugares a los que no hay que ir bajo ninguna circunstancia (via el Facebook de Clara Ferrer) pic.twitter.com/Q7FEI1moiH — Carlota Oliva (@carlotaoe) 15 de junio de 2018

El bar en cuestión es el Eloisa Tapas & Copas, situado en Palma de Mallorca, y tiene el dudoso honor de acumular comentarios negativos en TripAdvisor: “8,30€ por dos cortados, no tienen vergüenza”, “En mi vida me he sentido tan estafado. Un robo a mano armada”, “Lugar al que no volveremos sin duda ya que por un gin tonic he pagado más que por la botella entera en el supermercado”. En total, el bar obtiene solo dos estrellas de cinco en la puntuación global, con una gran mayoría de comentarios que lo califican de malo y pésimo.