El colectivo LGTBI pide justicia y reparación para las personas trans mayores

Colectivos en favor de la diversidad sexual asistieron hoy al izado de la bandera arco iris ante el Cabildo de Tenerife, en donde los activistas Carla Antonelli y Sam González recordaron que en Canarias hay tareas pendientes y pidieron justicia para las personas trans mayores.

Estas son parte de las reivindicaciones que se han plasmado en el manifiesto por el Día del Orgullo LGTBI de este año y que leyeron Carla Antonelli y Sam González ante la sede del Cabildo tinerfeño, que por primera vez ha celebrado el acto de izado de la bandera del colectivo, ante representantes de diversas formaciones políticas.

Sam González dijo en la lectura del manifiesto que este año el activismo LGTBI alza la voz por las personas trans y, más aún, por los menores e inmigrantes que no tienen derecho a cambiar su nombre y sexo por una ley estatal que no reconoce sus derechos.

En Canarias hay además cuestiones pendientes después de que en 2014 se aprobase la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales que, añadió, ha permitido un avance notable, con la inclusión en centros educativos y la sensibilización de la Administración.

Sin embargo, agregó González, ya es una ley desfasada e incompleta y todos los colectivos trabajan en una nueva propuesta normativa y defienden además una ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y de características sexuales que sea más ambiciosa para el reconocimiento de los derechos trans e intersexuales en Canarias y en la lucha contra la transfobia.

“Ante todo defendemos una ley no patologizante, que borre del imaginario social, técnico y político la visión de las realidades trans como enfermas y tutorizables porque si no logramos este paso vital no podremos nunca hablar de verdadera igualdad”, prosiguió.

El colectivo advierte de que no permitirá que se siga imponiendo un modelo de atención sanitaria en el que la salud mental sea un condicionante obligatorio para elegir el camino de transición “porque no estamos enfermas ni equivocadas, no somos incongruentes ni disfóricas”.

También reclaman hacer visible la violencia que se ejerce sobre las personas intersexuales con los procedimientos médico quirúrgicos vigentes ya que, añaden, los cuerpos son diversos y esto por sí mismo no puede considerarse una patología.

“Querer imponer a nuestros cuerpos un único modelo normalizado puede llevar a una mutilación impuesta, individualmente indeseable y médicamente innecesaria, y eso es violencia”, avisa el colectivo, que también considera violencia la que sufren algunos trans menores de edad y por ello “es necesario que el Gobierno de Canarias y el resto de corporaciones se implique”.

Carla Antonelli retomó el manifiesto para indicar que también han sufrido violencia las personas trans mayores, sobre todo mujeres, excluidas del sistema, sin posibilidad de acceso al mercado laboral y que necesitan medidas que favorezcan su empleo, que reparen su extrema vulnerabilidad y también por el reconocimiento de la responsabilidad de las administraciones en su situación.

Advirtió la activista tinerfeña de que las personas LGTBI sufren asimismo violencia por el hecho de serlo “fruto del odio a la diversidad sexual y de género, un odio que se aprende porque a discriminar se enseña cada día en las escuelas con modelos de familias y de personas únicos y excluyentes”.

Antonelli hizo un llamamiento a la ciudadanía a celebrar la diversidad y reivindicar la igualdad, a sentir el “orgullo” en el barrio, municipio, isla y tierra canaria “que es generosa, respetuosa con la diversidad y libre de celebrar, comprometida con la lucha por la igualdad”.