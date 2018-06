El espectacular cambio físico de María Isabel, la niña del ‘Antes muerta que sencilla’

La niña María Isabel López Rodríguez, responsable de que canciones como Antes muerta que sencilla o No me toques las palmas que me conozco continúen sonando en las fiestas, regresa a la esfera pública.

Ahora, con 23 años, la ganadora de Eurovisión Júnior 2004 ha dejado a un lado los volantes y lunares para dar rienda suelta a las fotografías más sensuales de sus curvas.

María Isabel, que decidió hacer un parón en su carrera musical durante su etapa adolescente, también aprovecha su cuenta de Instagram -donde cuenta con más de 50.000 seguidores- para anunciar sus proyectos.