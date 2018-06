El rifirrafe de Oramas y Ábalos por el 75%: “No es un tema de perritas, es un derecho de los canarios”

La diputada por Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha preguntado hoy al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuándo tenía el Gobierno previsto que entrase en vigor el descuento del 75% para los billetes de barco y avión para los residentes canarios, baleares y de Ceuta y Melilla, ya que, en teoría, ese descuento iba a estar disponible para julio de este año. Ábalos ha respondido que la aplicación de esa bonificación tardará seis meses, “en el menor de los casos”, en entrar en vigor, ya que tendrá que hacerse mediante un real decreto y ese es el plazo tasados y “no hay otra”.

La respuesta del ministro no ha gustado nada a Oramas, que se ha encendido en su segunda intervención con Ábalos: “Señor Ábalos, he contado hasta diez para responderle”, ha comenzado la política canaria. “Lo que le pedimos es que le den prioridad a un asunto de vital importancia para los canarios”, ha dicho visiblemente indignada. “Esto es un derecho, esto no es un tema de perritas, como decimos en Canarias”, ha continuado antes de añadir: “No queremos pensar que esos 200 millones son para las autopistas de peaje, son para un derecho de los canarios”. Para terminar, Oramas le ha espetado a Ábalos un “póngase las pilas”, antes de culminar su encendida alocución recalcando que “el problema lo generaron otros, pero la solución la tiene que aportar usted”, ha dicho con vehemencia.