“Hay que dejar los individualismos y apostar por la unión del nacionalismo”

Las cartas con las que Canarias irá a la reunión de mañana en Bruselas para evitar un recorte de cerca de 40 millones de euros anuales en los fondos del Posei son buenas. La promesa de Juncker de no reducir esos fondos, el apoyo de más de 18 países para que no se merme el presupuesto comunitario y el convencimiento de la propia Unión Europea (UE) de que las regiones ultraperiféricas deben tener un trato especial son una baza muy positiva para conseguir que Canarias mantenga las ayudas directas a los productores. Tres días de negociaciones que el consejero de Agricultura ha reconocido que serán duras, pero la unión de todo el sector [irán cerca de 23 representantes del sector primario de las Islas] servirá de presión. En una entrevista con el DIARIO, Quintero revela cuál será la estrategia de Canarias en estas reuniones. Habla de la preocupación del sector del plátano por la pérdida de producción debido a las extraordinarias condiciones meteorológicas de los últimos meses y también se atreve a analizar la actual situación política y la posición de CC en el nuevo panorama político nacional y regional. Concluye que un nacionalismo unido es más fuerte y asegura que hay que dejar las individualidades y apostar por la unión del nacionalismo, porque beneficiará más al Archipiélago.

-¿Con qué estrategia acude Canarias a la reunión de mañana en Bruselas para tratar la reducción de los fondos Posei?

“Lo que vamos a intentar es explicar, tanto a la propia Comisión como a los eurodiputados y diferentes departamentos que asistan al encuentro, la dificultad y el daño que puede acarrear para el sector primario de las Islas la reducción del Posei, y para ello nos vamos a basar en varios argumentos”.

-¿Cuáles?

“Primero, en lo que nos dijo el propio Juncker, quien nos aseguró que no se iban a reducir los fondos dedicados a las RUP. Segundo, en el acuerdo firmado en enero de este año en Canarias entre los tres ministros de Portugal, Francia y España, en virtud del cual no iban a permitir una reducción de los fondos Posei. De hecho, apostaron por aumentarlos. Y en tercer lugar, en la propia política contradictoria de Europa, que está firmando acuerdos bilaterales con terceros países y la moneda de cambio es la agricultura. En estos países la producción es mucho más barata, especialmente los costes laborales, donde en algunos casos ni existen. En las RUP los costes de producción son mucho más elevados. Esto no lo digo yo, lo reconoció la propia Unión Europea en 2009, y en 2016 la Comisión advirtió de las graves consecuencias para el sector agrario si se desestabilizan las ayudas de las RUP. Esto es lo que vamos a poner sobre la mesa mañana”.

-Pero es que Europa siempre ha estado llena de incoherencias. Por ejemplo, es superestricta con la reglamentación de los productos europeos, pero después permite entrar a terceros países en condiciones muy laxas.

“Es superincoherente. Como bien dice, por un lado nos exige una reglamentación, por ejemplo, para los productos ecológicos, muy estricta, pero deja entrar productos de terceros países a los que se le pone el mismo sello de la UE, aunque la forma de hacer el ecológico allí esté prohibida en Europa. No existe ese principio de reciprocidad que existe en cualquier acuerdo. Es decir, yo no te impongo las normas en tu país, pero si tu exportas aquí tienes que cumplir con las normas que tengo yo, igual que cuando yo importo a tu país tengo que cumplir las tuyas. Pero ¿qué pasa?, que los acuerdos se basan en que yo te doy tecnología y tú me das agricultura sin pensar en el grave daño que se le está haciendo al sector en las RUP. Y que conste que no nos quejamos de tener una reglamentación estricta, porque al final eso es garantía de salud para el consumidor, pero sí que es hipócrita que a los productos que vienen de fuera no se les exija lo mismo”.

-Imagino que ustedes son conscientes de que Europa les va a decir que los entiende, pero que hay que cerrar el grifo. Hay un país miembro menos y hay menos aportación.

“Tenemos respuesta para eso. Somos conscientes del brexit y de las nuevas políticas de inmigración, a las que habrá que destinar más fondos, pero, claro, esta reducción no puede ser lineal. No vale el café para todos, entre otras cosas, porque no se está aplicando el artículo 349 del Tratado, que dice que se tienen que hacer políticas diferentes cuando se trata de las RUP. Son ellos mismos los que dicen que el Posei ha sido enormemente positivo para las RUP y que gracias a él hemos aumentado nuestro nivel de abastecimiento, es decir, que el sector primario en Canarias está creciendo. Cuando cumplimos y seguimos todas las directrices europeas, lo que no nos vale ahora es una rebaja igual para todos, porque cuando se habla de reducir no es lo mismo hacerlo en el territorio continental, donde se tienen once hectáreas de terreno, muy mecanizado y con mayores beneficios, que en una superficie de una hectárea”.

-¿El hecho de que Canarias presida en estos momentos las RUP ha ayudado?

“Claro. Hace unas semanas se firmó un documento de todo el sector, al que también se han unido los siete cabildos, para hacer presión para evitar esta reducción. Pero no solo las RUP, también hay muchos países europeos, 18 concretamente, que ya han firmado que no están de acuerdo con esta reducción, y sabe que el veto que pueden ejercer los países en la votación en el Parlamento es importante”.

-Si finalmente Europa hace oídos sordos, ¿cuánto podría perder Canarias exactamente con esta reducción?

“Pues unos 37 millones de euros anuales. Para el sector primario es mucho dinero, porque no solo estamos hablando de ayudas directas, sino también de las ayudas a innovación, modernización y formación del campo”.

-Hace unos días se reunieron con el nuevo ministro de Agricultura precisamente para este asunto. ¿Qué sensación le produjo?

“Bueno, ya lo conocía, porque fue consejero de Agricultura de Andalucía, pero la sensación no ha sido mala. La reunión era para firmar un acuerdo conjunto con el fin de que la PAC no se reduzca y después, ya más adelante, entraremos en los detalles, donde sí que es verdad que habrá discrepancias entre el reparto de los fondos entre algunas comunidades autónomas. Pero, bueno, como le digo, eso será más adelante. Será otra negociación”.

-Otra de las negociaciones que tendrán ya en breve es la del REA. Tienen que presentar una propuesta de modificación antes del 31 de julio, ¿no?

“Sí, esa es la fecha, pero la negociación dura no será con Europa ni con Madrid, porque la verdad es que hasta ahora no nos ha puesto pegas a lo que proponemos. Lo peor será en Canarias, porque el problema está en cómo se reparten esas ayudas. La ficha del REA se ha acabado para el sector ganadero, pero no para el cereal y la alimentación para el ganado que está aquí almacenada. Por eso, de alguna manera hay que conseguir regular esto, porque, mire, lo que no se puede hacer es que el ganadero, que es el fin último para el que se destina esta ayuda, se sienta perjudicado porque los precios se elevan y se disparan. Por eso la línea de trabajo será la de llegar a un encaje entre los importadores y los ganaderos, pero, evidentemente, la ficha de alimentación en Canarias para el ganado tiene que tener una aplicabilidad directa al ganadero; no a nadie más. Es verdad que se le paga al importador, pero para que el coste final de la alimentación que se le da al ganado sea más barata, pues hay veces en las que esta alimentación es superior al 50% del coste del ganado. Por eso lo que no puede ocurrir es que esta ayuda no se aplique al ganadero, sino que sea para el intermediario. El REA tiene un fundamento básico, y es que la cesta de la compra, en este caso de la ganadería, no sea elevada”.

-¿Y ya tienen un borrador?

“Sí, sí tenemos un borrador, pero claro, aún tenemos que esperar a ver lo que pasa estos días en Bruselas, porque, como sabe, el REA está dentro del Posei, y después vemos lo que hacemos el 31 de julio. Todo esta vinculado”.

-Pero, por lo que veo, la estrategia irá para que la ayuda vaya directamente al ganadero y no se quede en los intermediarios.

“Efectivamente”.

-Hace unos días los plataneros alertaron de que la producción para este año está siendo la más baja de la última década y de que los precios del plátano están por las nubes.

“Mire, yo siempre digo que el clima de Canarias es tan rico como diverso y, en ocasiones, nos puede jugar una mala pasada. El año pasado hubo récord de producción de plátano y de comercialización, pero también unos precios que ni siquiera cubrían los costes de producción. Ahora está ocurriendo justo lo contrario. Nos enfrentamos a una producción muy baja, la más baja de los últimos años, y los precios del plátano están altísimos. Ni es positivo un exceso de producción que te tire los precios, ni un recorte que deje el mercado desabastecido y, por consiguiente, suba los precios”

-Usted es un forofo de los productos canarios. Los defiende y promociona allí donde va. Sin embargo, esa pasión que usted tiene no surte efecto contagio en la población.

“Bueno, se esta consiguiendo poco a poco. Se está haciendo un trabajo importante para vincular turismo-gastronomía-restauración y sector primario. Hay algunas cadenas hoteleras, pocas todavía, que están apostando por los productos locales. Hemos conseguido contaminar positivamente a la hostelería y, por lo menos, los vinos canarios ya aparecen en las cartas, pero es verdad que hace falta mayor implicación del sector turístico”.

-¿Es cuestión de precio?

“Mire, yo no voy a la habitación del hotel y le digo al empresario que esa habitación no vale 60 euros la noche, por lo tanto, no me digas lo que vale un producto canario, porque vale lo que vale, y lo que no podemos hacer es pagar al productor menos del coste de producción”.

-Le molesta que digan esto, ¿no?

“Sí. Me da mucha rabia que se diga que el producto canario es caro, porque vale lo que vale y fuera de aquí nunca han puesto problemas al precio. El sector público invierte mucho dinero en las infraestructuras alrededor de los hoteles para que estén óptimas y que el turista se sienta bien, por eso tienen que hacer un mayor esfuerzo y no quedarse en la anécdota de que el producto es más caro. Eso no lo acepto. En lo que sí tienen razón, eso lo admito, es en la regularidad, porque un hotelero necesita lechugas, por ejemplo, todo el año, ya que tiene clientes todo el año. Lo que a lo mejor habría que hacer es trabajar con productos de temporadas, como se hace en otros sitios, porque como bien decía Pedro Molina [presidente de Agate, recientemente fallecido], no todas las semanas son Semana Santa ni todos los 31 son fin de año”.

-Sabias palabras. Pero ahora, si le parece, vamos a cambiar de tercio y hablemos de política. ¿Cómo cree usted que queda CC ahora en el panorama nacional tras el cambio de Gobierno?

“Está claro que matemáticamente ni CC ni NC tienen la influencia de antes, porque la aritmética parlamentaria era antes una y ahora es otra, pero entendemos que el PSOE ha asumido el compromiso con la agenda canaria y esperemos que lo cumpla. Si no lo hace, será el nuevo Gobierno el que tenga que dar cuenta a la ciudadanía canaria”.

-Llegan las elecciones autonómicas. ¿Tienen candidato?

“El debate se afrontará con naturalidad. Ya hay un candidato que ha dicho que no le importaría repetir…”.

-Se refiere a Fernando Clavijo.

“Sí. Nadie puede dudar de que en estos tres años de legislatura se han conseguido retos importantes e históricos para Canarias, y entendemos que, de manera natural, no tiene que haber problemas en el seno de CC para elegir al candidato”.

-Tienen candidato, ¿y programa?

“En ese sentido tenemos que reinventarnos. La ciudadanía cambia y tenemos que ir al mismo ritmo. No podemos quedarnos estáticos; sería un error”.

-Tomás Padrón, su padre político, no descartó la posibilidad de que AHI fuera por su cuenta en las próximas elecciones.

“Tomás siempre ha sido un referente, no solo de El Hierro y AHI, sino de toda Canarias. Ha sido un visionario y sus opiniones hay que tenerlas en cuenta, pero aun así, esa será una decisión que tendrá que decidir la asamblea de AHI, porque nosotros no estamos integrados en CC, tenemos un acuerdo”.

-¿Sería partidario en la reunificación del nacionalismo en Canarias, CC y la NC de Román Rodríguez?

“Se ha demostrado que se es más fuerte juntos. Un nacionalismo unido es más fuerte y ayudaría más a Canarias. Siempre he estado a favor de la unión del nacionalismo y de dejar los individualismos. En parte, el bien de Canarias pasa por la unión del nacionalismo”.

Apasionado de los productos locales y del ciclismo de montaña

Narvay Quintero nació en Valverde, El Hierro, en 1976. Es técnico de grado medio en Informática y Gestión de Administración y Dirección de Empresa. Sin embargo, su verdadera pasión es la agricultura, sector que defiende con uñas y dientes. No le gusta nada que le digan que los productos canarios son caros, porque entiende el sacrificio que tiene que hacer día a día el agricultor. Políticamente se ha criado al amparo del líder de AHI, Tomás Padrón, a quien respeta profundamente. Su juventud no le ha quitado vida laboral y ya ha sido director general de Juventud (2005-2007), concejal del Ayuntamiento de Valverde (2007-2011) y senador por la isla de El Hierro (2008/2015). En 2015 fue llamado por Fernando Clavijo para liderar la Consejería de Agricultura. Narvay Quintero conoce muy bien lo que es vivir en una isla no capitalina y más allá de por una cuestión de cuota (la herreña), está en el Gobierno por su conocimiento del sector primario. Cuando el tiempo se lo permite practica su deporte favorito: ciclismo de montaña.