Un grupo de sicólogos de la Universidad de Carolina del Norte dicen haber dado con la cara de Dios. Se han valido para ello de las representaciones mentales de 511 cristianos, a quienes se les han mostrado cientos de imágenes con distintos rostros. El resultado ha sido la cara de un hombre más feminoide, más joven y menos caucásico de los que se ven en las escenas bíblicas de las iglesias y en las pinturas y grabados y estatuas en las que se pretende plasmar el rosto del creador. Los encuestados más liberales vieron a un Dios “más femenino, joven y amoroso” y los más conservadores a otro quizá “más poderoso y más caucásico”; pero lo cierto es que en las imágenes mostradas, ambos rostros son casi iguales. Parecen hermanos gemelos. A mí, la cara final de Dios obtenida en la encuesta y las imágenes aportadas por los sicólogos de Carolina del Norte se me parecen a la jeta de un empleado de Correos que conozco y que ahora se podría forrar, si viajara a Carolina del Norte, pues la gente se arrodillaría a su paso y le soltaría pavos (dólares) a tutiplén. Pero, claro, ahora viene ese galimatías de la Santísima Trinidad, que son tres dioses en uno. Veamos: al Espíritu Santo, que también es Dios, estamos acostumbrados a verlo representado como una paloma. A Jesucristo, que igualmente es Dios, como un hombre joven, que puede ser el propio empleado de Correos. Y al Padre, como un señor alto, musculado y con barba, o como un triángulo exclusivamente, algo que puede ser rico en filosofía, pero que siempre me ha aparecido pobre en cuanto a riqueza de imagen. En fin, los sicólogos de Carolina del Norte sabrán, pero aquí el único que va a ganar pasta es mi amigo, el que me trae los certificados negros de Hacienda.