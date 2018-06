La ULL investiga una nueva denuncia de presunto acoso a una alumna

La Universidad de La Laguna (ULL) está estudiando un nuevo episodio de presunto acoso en su centro. En este caso, se trata de una alumna quien ha presentado una queja contra otro estudiante del centro, de tal manera que se ha vuelto a activar el Protocolo de Actuación Contra Acoso Sexual y Sexista con el que cuenta la institución educativa. Así lo reveló ayer el rector, Antonio Martinón, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, a la par que explicó que la denuncia se recibió hace “algunas semanas, como máximo un mes”. En concreto, este nuevo caso se encuentra en fase de peritaje, tras la cual el responsable de esta labor emitirá un dictamen para conocer si, como en otros casos, se envía a la Fiscalía o se resuelve a través de otros procedimientos.

Martinón insistió en que, desde que se puso en marcha el mencionado protocolo, se han recibido distintas denuncias tanto por parte de alumnos contra docentes (como es el caso que se halla en Fiscalía), como de profesores contra otros compañeros e, incluso, alumnos, o personal de administración y servicios. Asimismo, puntualizó que en la actualidad hay “vivos” pocos procedimientos, puesto que el resto se han resuelto.

Desde la implantación de este protocolo, en 2015, el mismo se ha activado en diez ocasiones de diferente índole, a las que se suma este nuevo episodio registrado hace menos de un mes. Además, en 2010 se creó en la institución académica una Unidad de Igualdad de Género que ha puesto en práctica un Plan de Igualdad.

Cabe recordar que los casos de acoso sexual y sexista han salido a la luz sobre todo a raíz de la protesta iniciada por un grupo de alumnas el pasado 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer. Precisamente, tras ese episodio algunas alumnas del centro presentaron denuncias por acoso sexual contra un docente, las cuales, también, se derivaron en su momento a un perito externo para su análisis.

La repercusión ha sido tal, que el pasado 15 de mayo la ULL, a petición de algunos grupos, celebró un claustro monográfico sobre este tema. En el mismo, la institución se comprometió “a seguir de cerca esta lacra y a trabajar para revisar y proponer las mejoras de los procedimientos del protocolo y de la defensa de las víctimas que sean necesarias al Consejo de Gobierno, con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria”.

Procedimiento

Un vez finalizada la investigación independiente a la Universidad, los resultados de esta serán elevados al Rectorado que, o bien decidirá archivar el caso o incoar un expediente disciplinario contra el docente acusado. Del mismo modo, delegará en un experto en Derecho, de la propia Universidad, la realización de este expediente y, en caso de verificar que hubiese indicios de delito, la institución podría elevar a los tribunales la causa. Independientemente al dictamen judicial, la Universidad puede, también, resolver este asunto de forma administrativa tomando las medidas oportunas, que pueden ir desde el archivo de la causa, hasta el expediente sancionador o la expulsión del acusado. De forma paralela e incluso desde estos momentos, la institución académica puede instaurar medidas cautelares para proteger a las posibles víctimas. Entre ellas, se puede acordar separa a denunciante y acusado.

Fiscalía

Con respecto a la denuncia que fue remitida a la Fiscalía, tanto por la ULL, como por la alumna afectada, contra un profesor del centro, el Ministerio Fiscal pide seis meses de prisión por un delito de acoso. Al respecto, el rector se mostró “satisfecho” del dictamen, aunque aclaró que, por el momento y hasta que no se celebre la vista oral del proceso y no haya una sentencia en este sentido, no se tomarán medidas contra el denunciado, docente del departamento de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación. No obstante, aseguró que “hay pocas dudas” con respecto a los hechos probados” de la denuncia Martinón recordó que, en su momento, cuando la afectada presentó al denuncia en la Universidad, en junio de 2017, aunque se valoró tomar medidas cautelares -como estipula el protocolo- finalmente no se ejecutaron, ya que la alumna había finalizado la asignatura que el denunciante le impartía.

“Queda claro que desde la Universidad se está actuando contra los casos detectados y que hay un compromiso por erradicar el acoso”, recalcó el rector. Asimismo, Martinón puso en valor el protocolo del centro ante estos casos, que será revisado en los próximos meses.