Los pillan en pleno ‘pim pam pum’ en un vuelo a México

No es la primera vez, ni tampoco será la última, que una pareja es pillada practicando sexo en pleno vuelo. Ya sea en el baño o de forma discreta bajo mantas o ropa de abrigo, siempre hay una cámara dispuesta a grabar el frenesí del momento. Eso es exactamente lo que le ha pasado a una pareja durante un vuelo a México, aunque también hay que decir que no tomaron ninguna precaución para no ser descubiertos.

Las imágenes han sido difundidas en Twitter por la hija de unos asombrados pasajeros, quienes le habían enviado a ella el vídeo de lo que estaba ocurriendo solo dos filas más atrás. Ella decidió compartir el vídeo, en el que se ve a sus padres en primer término con cara de no creerse lo que está pasando, junto al siguiente mensaje: “Mi madre y mi padre intentaban tener un vuelo tranquilo a México y me envían esto”.

Aunque los protagonistas de la apasionada escena pensasen que nadie en el avión se había percatado de su arrebato, el tuit se ha hecho rápidamente viral y el vídeo ha logrado ya más de 6,77 millones de reproducciones. Por suerte para ellos, no se les ven las caras en ningún momento.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this…….. pic.twitter.com/QxE6JskzuE

— Kiley Tully (@KileyTully) 17 de junio de 2018