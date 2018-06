En la vida de un periodista de andar por casa hay pausas. Yo atravieso por una, ahora. El Mundial de Rusia acapara toda la atención y por eso a Pedro Sánchez no le ha escuchado casi nadie en TVE. Sólo ha arrancado un titular: que acabará la legislatura, cosa que nadie dudaba y que confirma que mintió, porque anunció, en su día, que la moción de censura contra el ya olvidado Rajoy había sido planteada para convocar elecciones, aunque es cierto que no dijo cuándo. Él le quiere regalar a Begoña dos años en La Moncloa y a mí no me parece mal. Si les digo la verdad, siempre he vivido mejor cuando han gobernado los socialistas. Yo fui uno de los idiotas que votó a Zapatero la primera vez, porque no me di cuenta de que el candidato era tonto; a Felipe también lo voté alguna vez y aún me parece un gran hombre de Estado. A este Sánchez no lo trago, también les digo. Del resto de la entrevista, nada de nada, así que me puse a ver los resúmenes del Mundial y a escuchar los disparates de un tal Maradona, que no quiere que su seleccionador, Sampaoli, regrese a la Argentina si la albiceleste no gana el Mundial. Los hay zoquetes. Creo que este tiene hasta una Iglesia, una confesión, propia; se ha convertido en un predicador blanco y lo de blanco ya saben por qué lo digo. En fin, que estoy en modo pausa, viéndolas venir. El verano ya está aquí, aunque haya llovido hace un par de días y esto no parezca verano, ni Cristo que lo fundó, sino una estación intermedia que moja a los viejos del Imserso que pueblan la isla. Qué maravilla de turismo; es como si yo ahora cojo y me voy a Benidorm. No desentonaría en absoluto.