Reina Letizia y Melania, polémico té por la ley de inmigración que separa a padres e hijos

Ya se ha producido la esperada reunión entre los mandatarios de Estados Unidos Donald y Melania Trump y Sus Majestades Felipe y Letizia. Esta era la primera ocasión en la que coincidían y por ello, había mucha expectación por saber cómo discurriría el encuentro entre el Presidente Donald Trump y su esposa Melania con sus invitados.

De lo más cordial fue la recibida. Todos posaron para los medios e incluso hubo uans fotos en el conocido despacho oval, donde los dos matrimonios conversaron animadamente. Mientras don Felipe y Donald Trump se quedaron solos para entablar una reunión de trabajo, doña Letizia y Melania Trump se trasladaron a la Sala Roja donde mantuvieron de una grata conversación para estrechar lazos disfrutando de un té. Durante este tiempo, se ha conocido que ambas hablaron sobre la infancia -algo que nos sorprende en vista de la delicada situación que vive el país estadounidense donde actualmente para ‘combatir la inmigración procedente de la parte sur del continente americano, cada vez que atraviesan la frontera norteamericana se están separando a padres de sus hijos desgarradoramente y los niños están siendo metidos en jaulas. Desgarrador es el lloro compungido de una niña de cuatro años pidiendo estar con su papá-. La propia Melania Trump esta semana se posicionaba en contra de su marido el presidente.

Melania quedó tan contenta con la conversación que mantuvo con la Reina Letizia que no dudo en agradecer su visita a través de las redes sociales: “La Reina Letizia y yo disfrutamos del té y el tiempo juntos, centrándonos en las formas en que podemos impactar positivamente en los niños”.

El resultado de esta visita no pudo haber sido mejor. Los Reyes Felipe y Letizia forjaron una excelente relación con el Presidente Trump y Melania que no dudaron en trasladar a la prensa. Donald Trump expresó mucha gratitud con la visita y aseguró que si la relación entre Estados Unidos y España era buena, tras esta reunión ahora es sobresaliente. Para el Rey Felipe esta reunión ha supuesto un final “excelente” para “el viaje perfecto”. Ha aprovechado para agradecer al presidente de los Estados Unidos que les haya recibido y ha expresado su deseo de invitar a Melania y a Trump a nuestro país en el futuro, algo a lo que el padre de Ivanka Trump respondía afirmativamente. Y hablando de Ivanka… es raro que no tomara el protagonismo del que otras veces ha hecho gala -como cuando se hizo las fotos en la mesa del Presidente de Estados Unidos- y se acercara a saludar a los monarcas o a tomar el té con Letizia y Melania.