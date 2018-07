análisis

Malos tiempos para la financiación autonómica

El cambio en el modelo de financiación autonómica aprobado en 2009 no va a ser fácil. Debió ser modificada en el año 2014 y la situación económica, además de los problemas territoriales, lo ha ido postergando. No fue capaz de solventarlo un PP con mayoría absoluta y con importante poder en las comunidades autónomas. El ...read more →