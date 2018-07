“O se toma una medida ya, o en marzo de 2019 no habrá ayudas del REA para el cereal y el forraje”

La situación de las ayudas del REA (Régimen Específico de Abastecimiento) destinadas al abaratamiento del coste del forraje y cereal utilizados para el alimento de la cabaña ganadera es ya crítica. Las ayudas anuales que reciben importadores y ganaderos para la compra de alimentos para estos animales se agotaron en mayo, lo que ha provocado un incremento de precios y, lo que es peor, acopio de insumos, porque los ganaderos, a sabiendas de que la ficha financiera se va a acabar, compran mucho antes para garantizarse REA antes de final de año. Esta situación no es nueva. Se viene dando desde 2014, cuando el Gobierno tuvo que ampliar la ficha financiera del REA para poder llegar a diciembre. Sin embargo, este año no se ha hecho y las ayudas finalizaron en mayo. Samuel Marrero es director general de uno de los principales grupos importadores de Canarias (Capisa) y asegura, en una entrevista con este periódico, que si el Gobierno no toma una decisión ya, sea la que sea y moleste a quien moleste, “el año que viene la ficha financiera se acabará en marzo”.

-Para situarnos, explique primero qué es el REA y para qué sirve.

“El REA es la herramienta que tenemos en Canarias para equiparar los costes de producción con el resto del continente. En el caso del cereal y del forraje, lo que hace es igualar el precio al que lo compra aquí con el que lo compra en el conjunto del territorio continental. Lo que hace el REA es que yo, como importador, compro una materia prima. Esa materia prima tiene un precio de salida al que se incorporan todos los costes que acarrea traerla hasta aquí y, en la ultima línea, se pone -100. Nosotros vendemos esa materia prima al ganadero incorporando ya esa reducción, pero yo no recibo la ayuda hasta tres meses después”.

-¿Cuál es exactamente el problema que existe con el REA destinado al forraje y cereal?

“Pues mire, que actualmente no hay ficha financiera suficiente para seguir financiando a la misma cantidad de cereales y forraje y que, al mismo tiempo, se han aumentado los productos subvencionables sin aumentar las ayudas”.

-¿Cuál es la ayuda a día de hoy?

“Actualmente se subvenciona el cereal a 100 euros tonelada tanto transformado como sin transformar, y los forrajes, a 72 euros tonelada. El total de la ficha financiera para el cereal es de 220.000 toneladas y para el forraje, 86.000. El problema es que hoy en día el consumo en Canarias es mayor y las ayudas no llegan. Desde el año 2014, el Gobierno, que puede hacerlo, ha ido incrementado la ficha financiera, pero este año no lo ha hecho y ya en mayo se acabaron las ayudas. Mire, nosotros estimamos que para tener cubierta la necesidad de consumo se necesitaría entre 25.000 toneladas de cereales y 30.000 de forrajes de más”.

-¿Y cuánto sería esto en dinero, es decir, en cuánto habría que aumentar la ficha financiera actual?

“Pues unos 4,6 millones de euros, 2,5 millones para los cereales y 2.160.000 para los forrajes. Le explico, para cubrir la necesidad de demanda a la ficha financiera actual del cereal, que es de 22 millones para 220.000 toneladas, habría que aumentarle 25.000 toneladas y 2,5 millones más; y para el forraje, que tiene una ayuda de 6.192.000 para 86.000 toneladas, sería aumentar a 116.000 toneladas, lo que supondría 2,1 millones más”.

-Usted dice que el Gobierno podría aumentar la ficha financiera tal y como ha hecho otros años, pero este no, ¿por qué?

“El Gobierno tiene capacidad para sacar de otras partidas, pero este año no lo ha hecho. No sé por qué, puede que no haya dinero. Desde el año 2014, el total del consumo es mayor (227.000), en 2015 también, hasta el año pasado, que no se incrementó”.

-¿Y qué pasa cuando no se aumenta la ficha?

“Pues, ¡Dios mío, no va a haber REA, hay que comprar rápido!, porque me quiero garantizar comprar con REA hasta final de año, porque si no me sale más caro. El año pasado las ayudas al forraje se agotaron en julio y las del cereal, en septiembre. Si yo te digo a ti que en agosto vas a tener el forraje más caro, ¿qué haces?”.

-Comprar antes.

“Exacto. Intentar asegurar tus insumos hasta diciembre para comprar a un precio más barato”.

-O sea, ¿que a partir de ahora quien no haya comprado forraje o cereal le costará más caro?

“Exacto. Quien no tenga acopio de alimentos para la cabaña, a partir de ahora le costará la tonelada de cereal 100 euros más cara y 72 euros la de forraje. Nosotros a día de hoy no tenemos un kilo de forraje para poder vender, y de aquí a diciembre tendremos que comprar bajo demanda del cliente 72 euros más caro. En el caso del cereal igual, ya hay algunos, como la remolacha o el girasol, que no están en el mercado. Y no es porque nosotros estemos especulando”.

-¿Qué les dice a quienes sostienen que los importadores hacen acopio de estos insumos para después venderlos más caros?

“Mire, hacen falta 4 millones y yo ante esta situación y como importador tengo que anticiparme a comprar para asegurarle al ganadero su suministro, porque con las actuales partidas de cereales y forrajes no es suficiente. Es verdad que se nos está acusando de esto, pero lo que tiene que hacer el Gobierno es tomar una decisión ya, sea la que sea, porque en esto hay muchas partes implicadas y a algunos les gustará más o menos, pero hay que consensuar una decisión y tomarla, porque le advierto que el año que viene en marzo ya nos quedamos sin REA. El Gobierno tiene inspectores. A mí me inspeccionan todos los años. No tenemos problemas en que si existen dudas de que estamos especulando se inspeccione”.

– ¿Qué ha propiciado este aumento de consumo, entonces?

“Pues que las producciones ganaderas han ido aumentando con el paso de los años. Según datos oficiales, que no me los invento yo, desde 2013 la producción ha aumentado 150.000 kilogramos año. También hay mayor producción de leche de vacuno. Desde 2012 hasta 2017 ha habido un incremento de 13.984 toneladas año. Se ha mejorado mucho el manejo de las explotaciones. El Gobierno el otro día saco un informe que dice que el índice de autoabastecimiento de Canarias se ha incrementado, y eso es porque se produce más, y se produce más porque el animal come más o porque hay más que comen. No hay otra. Y mientras tanto, la partida del REA sigue igual, con un consumo superior. Si falta, se produce el efecto pánico y cualquier empresario o ganadero en este caso dice: yo tengo que comprar lo más barato posible y garantizar a mis animales el consumo hasta final de año. El año pasado se quedaron barcos enteros sin REA de cereales. Esto encarece el producto y el coste del ganadero, que no puede subir precios porque no se los compran más caro”.

-¿Al final, el perjudicado es el ganadero?

“Claro, porque pierden flexibilidad a la hora de comprar, pero en realidad afecta a toda la cadena de valor. A mí me afectaría indirectamente, porque si el ganadero tiene que comprar más caro y sus insumos son más caros, y él no puede subir el precio del producto, terminará cerrando la explotación, y no vendemos. Lo que no puede ser es que el Gobierno sepa de esta situación desde hace más de un año y no tome ninguna decisión, sino que culpe a los importadores de acaparamiento y de avaricia, cuando lo que estamos haciendo es intentar salvaguardar los intereses de nuestras empresas y garantizar los insumos a los ganaderos”.

-¿Cuál es la solución, entonces?

“Nosotros no podemos tomar una decisión. Debe ser el Gobierno, y tienen hasta el 31 de julio para hacer una propuesta, porque, si no, volverá a pasar lo mismo de los últimos años. Además, cualquier decisión que se tome va a levantar ampollas. Habrá siempre alguien a quien no le guste, pero hay que tomarla. Hay tres posibles opciones. La primera y más fácil es ajustar el nivel de subvención por tonelada a la realidad de la necesidad de abastecimiento. Es decir, bajar la ayuda a 53 euros tonelada el forraje y 89 euros el cereal. Esta opción da de frente al sector ganadero y no nos gusta, pero está claro que así no se puede seguir. La segunda es que si soy capaz de producir cosas que antes no producía, que se reduzca la ayuda, como puede ser el caso de la carne fresca y refrigerada, de la importación de leche concentrada, la eliminación de los ensilados de la partida REA de los forrajes, o la diferenciación del cereal entre el consumo directo y el destinado a la transformación. Parece lógico que si soy capaz de producir más carne, pues que esa ayuda se reduzca, porque el REA lo que trata es de favorecer el autoabastecimiento. Si aun así no da, está la tercera opción, que es la mixta, que sería reducir también la ayuda al cereal y al forraje, pero menos, porque estaría compensada por la otra bajada. Como ve, cualquiera de estas decisiones afecta directamente a alguien; al importador, productor o ganadero, pero lo que no podemos quedarnos es quietos. También hay otra opción que se está barajando, pero que no soluciona nada, que es la de dividir el año por trimestre y dividir las ayudas, pero es que esto no soluciona el problema, porque no evitará los acopios que se harán a principios de cada trimestre ni evitará el encarecimiento de los precios porque compraré fuera de mercado. Eso sí, lo que se conseguirá es que el REA llegue a diciembre”.

-Producir más y ser autosuficientes casi nos está perjudicando.

“Lo que no puede pasar es que un éxito del sector primario, que es conseguir producir más, sea un problema. No puede ser que producir más pollos, carne o leche sea un problema. No se nos puede decir que estamos produciendo demasiada leche o que hay demasiadas vacas. Esto es un éxito del sector primario. Y lo que hay que hacer es que el ganadero pueda seguir siendo competitivo, y para ello tiene que comprar con REA. O lo sacan de otras partidas o lo bajan, o las dos cosas, que creo que es la mejor opción. Es un buen momento de hacer balance del REA y decir qué somos capaces de producir y si eso lo vamos a seguir subvencionando de la misma manera o lo bajamos”.

-¿Y ustedes están dispuestos a que se les baje la ayuda?

“Esta pregunta es lógica, pero viene con un doble sentido, porque, como se piensa que el REA me lo quedo yo como importador en mi cuenta de explotación, no querré bajarlo ni en broma. Pues no, yo digo que sí, que si no hay más remedio que se baje, pero que se tome una decisión ya, y consensuada con todo los implicados”.

-¿Y lo de pedir a Bruselas un aumento de las partidas?

“No creo que Europa esté por la labor, cuando lo que está queriendo es reducir ayudas a toda costa”.