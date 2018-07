Pablo Casado: “Canarias no necesita en Madrid ningún partido regionalista ni nacionalista”

El reloj vital de Pablo Casado (Palencia, 1981) apunta al segundo exacto en el que pueda tomar el mando del Partido Popular (PP). Le costó decidirse, pero se ha lanzado a la guerra, sin miedo al poder de dos mujeres que han mandado, y mucho, en la época de Mariano Rajoy como presidente: su número dos en el Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y la exministra de Defensa y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Esta última maneja el aparato, mientras que Sáenz de Santamaría ha dominado como nadie las teclas del poder, aunque no haya matado a Kennedy. Casado dispone de poco más de 15 minutos para atender la petición del DIARIO, antes de viajar a Gran Canaria para otro encuentro con simpatizantes. Decenas de militantes se acercan a él para inmortalizar el momento tras el acto de presentación en una cafetería del Parque García Sanabría, antes de sentarse con este periódico. Ha ocupado la Vicesecretaría de Comunicación del PP. Le dio tablas, pero mucho más su portavocía en el Congreso de los Diputados en momentos tan complicados como los recientes, sobre todo, por la lacra de la corrupción. Pide un cortado natural. Intenta tomar un sorbo, antes de destriparnos su proyecto para la formación de la calle Génova. Está caliente, el cortado. Quizá, menos que la guerra por presidir el PP.

-¿Cómo lleva usted luchar contra el aparato y con dos mujeres que tienen tanto poder?

“Con mucha ilusión. No he llegado hasta aquí para que nada cambie. Y la pregunta que le he hecho hoy a mis compañeros es qué partido quieren, un partido continuista o un partido que haga un cambio tranquilo, pero también profundo. Una formación política de once millones de votos, como la que fuimos, o mantenemos los ocho que tenemos, o los cinco que nos dan las encuestas. Yo creo que debemos tener ambición de futuro. La moción de censura nos ha demostrado que tenemos que alcanzar mayorías suficientes de gobierno y para eso, tenemos que ir al electorado que perdimos, tenemos que volver a ensanchar la base de nuestra formación y yo creo que también hay que hacer política nueva, que es lo que ha funcionado en otros países y también va a llegar a España”.

-Hablando de nueva política, ¿teme la ola naranja de Ciudadanos, que, en las peores encuestas para ustedes, podría dejarlos como cuarta fuerza?

“Al revés, yo creo que soy el candidato que más preocupa a Ciudadanos, porque a mí qué me va a decir Ciudadanos de renovación, de regeneración, de lucha contra la corrupción, de tener las cosas claras. Yo creo que tenemos que ganarles con la propia medicina y, sinceramente, este partido es el que siempre ha defendido las señas de identidad que ellos en los últimos años nos han intentado arrebatar. Yo creo que tampoco gusta mi candidatura a la izquierda, porque hablo claro, sin complejos. Sinceramente, la ilusión, la renovación y la unidad que yo propongo son garantías de buenos resultados. También he hecho aquí una segunda pregunta: ¿con qué proyecto piensan los afiliados que vamos a tener mejor resultado en las municipales, cabildos o las autonómicas? Creo que con un partido renovado, y eso es lo que yo propongo”.

-Esta semana hablaba usted de que ha sufrido zancadillas, ¿le han puesto muchas?

“Voy a hablar en positivo. Yo creo que lo importante es dejar claro que los militantes voten en libertad. Es verdad que quiero representar a las bases del partido, a mí nadie me ha regalado nada. He empezado desde abajo y creo que los militantes lo que quieren es una cara nueva. La apelación que hago en positivo es que se les deje libertad de voto. A mí no me gusta ver que una provincia es de no sé quién o de no sé cuál. Yo creo que cada afiliado tiene que tener la libertad de decidir con su voto lo que quieran. Me consta que aquí en Canarias eso está sucediendo. Hay libertad. Ni el presidente regional, ni los presidentes insulares están en absoluto condicionando nada y yo no tengo más que agradecimiento porque me hayan recibido”.

-Discúlpeme que insista, ¿el asunto del máster tiene que ver con una de esas zancadillas desde su propio partido?

“Yo creo que ya he dado demasiadas explicaciones. No tiene ninguna relevancia y así se está demostrando, aunque algunos, a lo mejor, lo han intentado sacar en esta campaña por intereses que ya tendrán que explicar ellos”.

-No todos los candidatos van a venir a las Islas, ¿qué importancia tiene Canarias para el PP?

“Quería estar en esta tierra. Una tierra, además, que yo creo que está preparada para recuperar las buenas políticas del PP. También he aprovechado para dar todo mi apoyo a Asier Antona. Tiene un perfil joven, de futuro, con las ideas claras para gobernar Canarias y eso es de lo que se trata. Los partidos políticos tenemos que reforzarnos en los congresos para luego ganar elecciones. Y creo, sinceramente, que mi proyecto representa la novedad, la renovación, pero también, en eso coincido con Asier, una cara más nueva, pero también de unidad, para que no haya un choque de trenes”.

-¿Qué opinión tiene usted de Coalición Canaria? Los nacionalistas canarios tenían un pacto con el PP y luego se abstuvieron en la moción de censura de Pedro Sánchez…

“El mejor partido para Canarias es el PP. El partido que más representa la singularidad, pero al mismo tiempo ese patriotismo de este Archipiélago es el PP. Canarias no necesita ningún partido regionalista ni nacionalista en Madrid. El que mejor lo representa es nuestro partido. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que aspirar. A decir que los canarios que no se sientan de izquierdas, no necesitan votar por una opción regionalista, porque, sinceramente, el PP, dentro de la defensa de España, va a velar también por los intereses de esta tierra”.

-¿Cómo ve lo vivido en los últimos días sobre el fenómeno de la inmigración? ¿Qué le ha parecido la decisión de Pedro Sánchez con el Aquarius? Ha habido una cumbre europea sobre este asunto…

“Veo muy preocupante que volvamos al papeles para todos de Zapatero, que tuvo un mal resultado, no solo en materia de control de la inmigración, sino también para la gente que se arriesga su vida en ataúdes flotantes por culpa de las mafias. Los efectos llamada son muy perniciosos porque, al final, lo que funciona es la cooperación en origen, lo que funciona es que toda esa gente que arriesga su vida para ir a un mundo mejor, pueda tener la oportunidad de desarrollar su propia vida en su tierra. Y para eso, Europa tiene que hacer una actuación coordinada, no solo de control de fronteras, sino también de cooperación con esos países, para intentar que el desarrollo económico les llegue a todos”.

-Aquí ha molestado mucho la tardanza en los trámites para la bonificación al transporte aéreo del 75%…

“Creo que cada partido, al final, tiene que ser consciente de lo que apuesta por cada tierra y el Partido Socialista ya ha dejado claro que no cumple sus compromisos y que no le importan las reivindicaciones que tiene Canarias”.

-¿Con qué apoyos cuenta usted en Canarias? Hemos visto por aquí al diputado en el Congreso por la provincia de Las Palmas Guillermo Mariscal…

“Guillermo Mariscal es amigo mío desde hace más de 20 años, con lo cual, su apoyo es más por la amistad que tenemos que por una representación que él nunca ha querido plantear en detrimento de nadie, dentro de su responsabilidad orgánica. Guillermo es un gran político y, sobre todo, un buen amigo y le agradezco ese gesto. Yo no he pedido que haya pronunciamientos de los representantes orgánicos del partido y tampoco lo estoy pidiendo de ex altos cargos, o de organizaciones como tal, provinciales, insulares o autonómicas”.

-Usted ha trabajado para José María Aznar y ha sido el portavoz en el Congreso en la etapa de Mariano Rajoy; sin embargo, muchos le consideran el candidato preferido de Aznar, ¿es cierto?

“A Mariano Rajoy, que es el presidente saliente, le comuniqué mi decisión. Del resto de apoyos que yo pueda tener, me siento muy honrado, pero, la verdad, es que no me consta. Yo he trabajado con los dos. He sido jefe de gabinete de Aznar y portavoz en el Congreso con Rajoy. Creo que han sido dos grandes presidentes y, precisamente, presentarme para continuar su legado es una gran responsabilidad, en la que sería justo mirarse y enorgullecerse de lo que ellos hicieron”.

-Representa usted una figura joven, como Rivera, Macron…

“Mi generación ya tiene muchas responsabilidades. Hay cinco presidentes europeos de menos de 40 años. Eso también ha ocurrido en España. En otros partidos, Felipe, Aznar, Zapatero, Sánchez… El propio Rajoy era la mano derecha de Aznar con mi edad. Es decir, mi edad es la que refleja 15 años de experiencia, pero al mismo tiempo, la ambición o la ilusión de querer mejorar las cosas ahora que estamos en la oposición”.

-¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué autocrítica podría hacer usted sobre en qué se ha equivocado su partido? ¿Cómo convencería a los que han perdido la ilusión en el PP?

“Lo urgente nos ha impedido hacer lo importante. La urgencia del rescate, la urgencia de Cataluña nos ha impedido enarbolar de forma clara nuestros principios de siempre, la familia, la libertad, la unidad de España, la seguridad, la defensa del tema del terrorismo, la honestidad. Cuando se plantea uno un proyecto, es normal que se quiera mejorar. Lo que no sería muy lógico es que yo planteara no cambiar nada, porque entonces la gente diría pues que se queden otras candidaturas que es verdad que han tenido más que ver con esa época. Yo con la legitimidad de haber sido un gran defensor del partido en estos años difíciles, también soy autocrítico y creo que tenemos que mejorar para ganar más votos”.

-Con respecto a los nacionalismos, tal vez el que más justificación tiene sea el canario, dada la lejanía de las Islas del resto del Estado. ¿Se está produciendo un agravio comparativo?

“Lo que hay que hacer es que todos los ciudadanos seamos libres e iguales, que no hayan unas políticas por territorios, sino que haya unas políticas por las necesidades de los ciudadanos. En Canarias, la doble insularidad es evidente que es un factor discriminatorio a la hora de poder viajar a la Península, pero yo creo que hay otras comunidades autónomas como Cataluña, que no hay ningún factor diferencial ni ningún agravio que haya que compensar con financiación. Por eso, yo hago la diferencia. Aquí en Canarias, el transporte es un tema que, igual que en la Península se invierte en AVE o se invierte en autopistas, veo justo que en Canarias se invierta en ayudas al transporte aéreo, pero lo que se está pidiendo en Cataluña es otra cosa. Los independentistas pretenden centrifugar el Estado y arrogarse competencias que no les corresponden, y además, hacernos pagar por ellas”.

El candidato que quiere hacerse oír

Pablo Casado reúne el perfil del candidato que aspira a hacerse oír en su partido y dentro de la derecha española: joven, con experiencia, buena imagen como la de otros líderes que deslumbran en Europa y atrevimiento. Casado tiene la suerte de no haberse quemado en el Gobierno y tampoco le ha mermado la lacra de la corrupción que ha azotado a su formación política. No lo va a tener fácil para doblegar al aparato de Cospedal o a la poderosa Sáenz de Santamaría. Tiene la bendición de Aznar y el visto bueno de Rajoy, pero las mandamases populares no darán su brazo a torcer. Asegura que ha recibido zancadillas desde que tuvo la osadía de aspirar al liderazgo del PP, máster incluido. Aspira a que su partido recupere los valores que le auparon a los 11 millones de votos: la familia como expresión de la religión católica, la unidad del país, la centralización del Estado, el no al aborto. Muchos se sintieron abandonados por los populares y se han unido ahora a la ola naranja del partido de Albert Rivera y no será fácil recuperarlos. Casado como puente hacia el pasado, con visión de futuro. Difícil ecuación.