Trump desvela una carta que le envió Kim Jong Un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado este jueves que se están registrando “grandes progresos” en las conversaciones con Corea del Norte y ha publicado una carta que le envió recientemente el líder del país asiático, Kim Jong Un.

“Una nota muy amable del presidente Kim de Corea del Norte. Se están haciendo grandes progresos”, ha manifestado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter, junto a dos fotografías de la misiva y de su traducción al inglés.

En la misma, Kim destaca que el encuentro entre ambos en Singapur “fue el inicio de un viaje importante” y apuesta por la “aplicación de acciones prácticas” para continuar mejorando las relaciones bilaterales.

“Aprecio profundamente los esfuerzos enérgicos y extraordinarios realizados por su excelencia para la mejora de las relaciones entre los dos países y la aplicación sincera del acuerdo conjunto”, afirma.

“Creo firmemente que la voluntad firme, los esfuerzos sinceros y la postura única adoptada por mí mismo y su excelencia, destinada a abrir un nuevo futuro entre Corea del Norte y Estados Unidos, dará sus frutos”, agrega el mandatario norcoreano.

“Deseando que la invariable confianza en su excelencia se fortalezca en el proceso futuro de aplicación de acciones prácticas, extiendo mi convicción de que los progresos históricos en la promoción de las relaciones bilaterales adelanten nuestra próxima reunión”, remacha.

La carta ha sido publicada horas después de que fuentes consultadas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap desvelaran que Corea del Norte ha propuesto celebrar conversaciones militares de alto nivel con Estados Unidos sobre la repatriación de los restos de los soldados norteamericanos caídos durante la guerra de Corea (1950-1953).

Al parecer, el Gobierno de Kim Jong Un había pedido una reunión con militares estadounidenses a través de la UNC, la misión de la ONU que se encarga de velar por el cumplimiento del armisticio que las dos Coreas firmaron en 1953 para cesar los combates, que hace que, al no tratarse de un acuerdo de paz, sigan técnicamente en guerra.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de julio de 2018