Baltar comparece hoy ante el pleno del Parlamento por la bacteria de la UVI del HUC

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar (CC), comparece esta mañana en el pleno del Parlamento de Canarias sobre “la situación” del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y de la aparición del brote bacteriano en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) de dicho centro, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, en concreto, de su diputado Gustavo Matos.

Tras la información publicada por DIARIO DE AVISOS sobre el brote de la bacteria multirresistente, Matos requerirá al responsable regional toda la documentación sobre este asunto. Además, Matos le preguntará a Baltar desde cuándo la Consejería y la dirección del HUC conocían su existencia y las medidas que se adoptaron para garantizar la salud de los pacientes, sobre todo, teniendo en cuenta que todavía hay dos de los ocho contagiados que siguen ingresados en la citada unidad. El diputado socialista quiere que se esclarezca “con rotundidad” lo que ha ocurrido y sin alarmismo, lo cual coincide con un “paulatino” abandono del centro hospitalario.

Prueba de ello es la antigüedad de las camas de la UVI, donde supuestamente podría estar uno de los orígenes del brote, y que no han sido sustituidas desde hace 18 años, así como la escasez de personal, fundamentalmente de enfermeras y auxiliares de enfermería y la falta de celadores, una figura clave en un centro hospitalario dado que se encarga del transporte y el desplazamiento de los enfermos, tanto fuera como dentro del recinto, sobre todo a aquellos encamados o que requieren un trato especial.

Primera aparición

La primera vez que se detectó en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) la Acinetobacter baumannii, una bacteria multirresistente conocida en los centros hospitalarios del mundo, fue hace 20 años y también se produjo en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), recuerda Antonio Sierra, quien entonces era jefe de Microbiología y Medicina Preventiva y uno de los responsables de buscar una solución al problema.

La principal dificultad de este microorganismo es que se está volviendo muy resistente a los antibióticos. Prueba de ello, es que está considerado prioridad 1, calificada de “crítica”, en la primera lista de patógenos resistentes a los antibióticos, publicada en febrero de 2017 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la misma, se incluyen las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana para tratar de guiar y promover la I+D, entre las que está incluida la Acinetobacter baumannii, encontrada a finales de marzo en el HUC. Esta bacteria ha infectado a ocho de los 456 pacientes ingresados en esta unidad en los últimos seis meses, dos de los cuales se encuentran todavía allí.

La estrategia, según la experiencia de Sierra, pasa por la medicina preventiva y por aislar rápidamente tanto a los pacientes infectados como a los colonizados, es decir, aquellos que no han contraído la infección pero se los aísla para que no puedan transmitir la bacteria, con el fin de bloquear su propagación. Otra medida importante según el experto, es que el hospital “tenga su propia reserva de antibióticos y no usarlos para todas las bacterias, sino muy selectivamente”, dado que no es la única a la que hay que hacer frente sino que también hay otras muy difíciles de combatir en los hospitales, como la klebsiella pneumoniae.

Todas estas medidas fueron adoptadas desde marzo, según asegura el HUC, para tratar de combatir el brote. También se incrementó la limpieza ambiental, activó un protocolo, y se convocó una reunión del equipo multidisciplinar.

Sin embargo, no ha sido suficiente porque hay otros factores a considerar que impiden una efectiva erradicación e incluso contribuyen a que se generan diferentes tipos de bacterias, según fuentes consultadas por este periódico.

Además de la antiguedad de las camas del citado centro hospitalario, también se suman la falta de celadores y las tareas que desarrollan los auxiliares de enfermería, que al mismo tiempo que deben asear, vestir y ayudar a comer a los enfermos, en el caso del HUC, y a diferencia de otros centros, se encargan de limpiar las camas y las mesas de noche, aseguró la responsable de Sanidad de Podemos Canarias, Mila Hormiga. “Es mucha la presión asistencial que hay. Se ha aumentado el personal de limpieza pero no los auxiliares y las enfermeras”, sostuvo.

Además, la también consejera de la formación morada en el Cabildo de Tenerife, precisó que la UVI del HUC tiene unas características “que no tiene casi ninguna UVI de España, porque es un recinto circular y cerrado, con ventilación y luz artificial y eso hace que se genere más fácilmente la bacteria”.

Hay que destacar que no hubo que lamentar casos mortales por la aparición de este microorganismo, como los ocurridos en el año 2006 en el Hospital Doce de Octubre en Madrid, donde fallecieron 18 personas.

El costo de cada unidad de cama oscila entre los 35.000 y los 50.000 euros, porque tienen un mecanismo muy complejo, que permite colocar al paciente sentado, están fabricadas con materiales muy resistentes para soportar mucho peso, y tienen colchones y una tapicería determinada para prevenir las úlceras por presión.

Habrá que ver si la comparecencia de esta mañana del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, ayuda a esclarecer este nuevo brote y a mejorar la situación del HUC, tanto en la compra de material, como en la contratación de más personal, para que las condiciones higienicosanitarias de la Unidad de Vigilancia Intensiva de este centro hospitalario mejoren.

La Acinetobacter baumannii, la bacteria resistente a los antibióticos

La Acinetobacter baumannii se encuentra entre las bacterias de prioridad crítica para la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado que tiene la capacidad innata de encontrar nuevas formas de resistir a los tratamientos antibióticos. Afecta, principalmente, a pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos y desde que fue detectada en la UVI del HUC, en marzo, la dirección del centro afirma haber puesto en marcha todas las medidas necesarias para poder combatirla, gracias a las cuales el brote descendió, con algún repunte puntual. Dos pacientes continúan afectados.