Elena Furiase, embarazadísima en el concierto de Edurne en Madrid

A pesar de estar ya en la fase final de su embarazo, Elena Furiase no se quiso perder el concierto privado que ofreció su amiga Edurne en Madrid.

La hija de Lolita Flores, que ponto será mamá por primera vez, posó ante los medios y, a pesar de que aún no quiere revelar el nombre su futuro bebé, explicó cómo se siente a pocas semanas de dar a luz.

CHANCE: A disfrutar de Edurne.

Elena Furiase: Pues sí, no sé si me quedaré hasta el final del concierto porque bueno, ya cuesta un poquito sentarse y mantenerse pero sí, a disfrutar de ella, de su voz. Es una gran compañera, hemos trabajado juntas en alguna ocasión y es una chica con un talento y una voz fantástica.

CH: Va a salir loco.

E.F: Sí, entre mi familia y todos los conciertos de este verano sí que le gustará la música.

CH: ¿Cuánto te queda?

E.F: Me queda muy poquito ya, estoy de ocho meses y me queda nada, pero como eso nunca se sabe, pues bueno. me queda muy poquito ya.

CH: Con muchas ganas.

E.F: Con muchas ganas. sí, ya la recta final suele ser bastante dura pero bueno, lo estoy llevando muy bien, estoy teniendo un embarazo fantástico y lo único que hay mucha incertidumbre, muchos miedos, mucha ilusión, mucha alegría y con muchas ganas de que esté aquí y disfrutarlo.

E.F: ¿Te has cuidado mucho en el embarazo?

CH: Eso me dice la gente pero qué va, he ganado ya unos cuantos kilitos más de lo que se supone que se tiene que ganar pero sí es cierto que me he cuidado bastante. Cuando comes más pero de una forma sana los kilos que coges son distintos. He intentado cuidarme pero bueno, las embrazadas engordan y ya está, no hay más.

ELENA FURIASE NO REVELARÁ EL NOMBRE SU HIJA HASTA QUE NAZCA

CH: ¿Ya sabeis el nombre?

E.F: Estamos ahí más o menos, casi seguro pero yo hasta que no nazca no lo quiero decir.

CH: Quieres verla la cara para ver realmente si el nombre es ese.

E.F: Más que verle la cara, que esté en el mundo. Antes de decir el nombre no me quiero precipitar y por supuesto todo va a ir bien pero es una cosa muy personal y cuando nazca seré la primera que diré el nombre sin ningún problema. Hay que esperar.

CH: ¿Todo preparado?

E.F: No, estoy todavía ahí, como sigo haciendo cosas y eso pues estoy como que lo preparo todo un poco pero todavía no tengo nada terminado. A lo mejor voy un poco tarde, pero bueno.

CH: ¿Tu madre no te dice nada?

E.F: Sí, sí que me dice alguna cosa pero bueno, yo lo tengo controlado en mi mente, sé cuándo lo haré, tengo un orden pero en mi desorden. lo tengo controlado.

CUENTAN CON EL APOYO DE AMBAS FAMILIAS

CH: Imagino que estarán las familias como locas. Es el primero por los dos lados.

E.F: Así es, las familias están felices, súper volcadas, nos ayudan muchísimo eso, es algo que la verdad que agradecemos mucho, que nos hayan apoyado desde el principio y aunque hay muchas madres solteras y padres también, el tener una familia que te apoya es un privilegio.

CH: ¿Antojos?

E.F: No he tenido antojos en todo el embarazo. No sé lo que es un antojo.

CH: Ahora más molestias ¿no?.

E.F: Eso sí.

CH: Los tobillos.

E.F: No, es más el hecho de no dormir, se mueve más, todo pesa más, ya el estómago se te viene aquí, todos los órganos están muy arriba, es más incómodo, pero bueno, yo lo estoy llevando bien, he tenido un embarazo muy bueno y estoy bien.