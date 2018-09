La ayuda humanitaria a Venezuela

En una reciente entrevista en el programa ‘Buenos días Canarias’, enTelevisión Canaria al viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Luis Padilla, explicó “que sigue siendo difícil enviar ayuda a Venezuela y destacó que sorprende “la capacidad de aguante de los propios venezolanos” ante una situación que continúa agravándose. De la misma manera, Luis Padilla afirmó que es necesario “el seguimiento y el control” de las ayudas que se remiten a Venezuela ya que se trata de “recursos públicos y queremos una máxima trasparencia”, además, con “una auditoría externa” en Canarias. Ni que decir tiene, que la complicada situación

económica, política y social que está viviendo Venezuela ha hecho que se refuercen las ayudas del Gobierno de Canarias con el país sudamericano.

El servicio sanitario, medicamentos y alimentos son algunas de las necesidades que se intentan cubrir ante las dificultades que están pasando los canarios en el país. Sin duda, la grave crisis por la que atraviesa el país ha derivado en una corriente migratoria que ya puede ser considerada de éxodo. El país, que acogió a muchos canarios a mediados del siglo XX, ve ahora cómo son sus propios habitantes los que deben buscar mejores condiciones fuera de su país de origen. El Gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha implementado diferentes medidas económicas y monetarias que, de momento, se han traducido en insuficientes para paliar la pobreza

venezolana.

Por otro lado, los retornados tienen otro grave problema al salir del país que gobierna Nicolás Maduro, especialmente a la hora de poder cobrar una pensión o una paga no contributiva en España. Según publica el periódico el País, el problema se remonta a finales de 2015, cuando el gobierno de Venezuela dejó de pagar a los pensionistas que se fueron del país. España y Venezuela tienen un convenio de prestaciones vigente desde los años noventa por el que las partes se comprometen a transferir la pensión en el país donde residan los beneficiarios . Sin embargo, Venezuela no ha notificado oficialmente este impago, lo que impide a los pensionistas

recibir ayudas del Gobierno español. Tampoco los complementos para las pensiones que no llegan al mínimo para quienes hayan cotizado también en España como lo fueron muchos españoles.

Canarias siempre ha sido una puerta hermana para Venezuela. Es hora y momento que el Archipiélago canario extienda su mano al país caribeño, que en otra época también le abrió las puertas a miles de canarios que emigraron de las islas Canarias, motivados por la dictadura y el hambre.

No importa de donde vengan las ayudas humanitarias. Bien sea de instituciones gubernamentales, ONGs o empresas privadas. Lo importante es que esas ayudas lleguen a buen recaudo con todas las garantías fiables. Es decir, a su destino, y, que no sean controladas y arrebatadas por el Gobierno corrupto de Nicolás Maduro. Así pues, solidaridad, compromiso, responsabilidad, honestidad, transparencia y honradez en este proyecto solidario humanitario.