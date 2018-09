Pensionistas y antidisturbios acaban a empujones frente al Congreso

La manifestación periódica que pensionistas realizan en los últimos meses en los alrededores del Congreso de los Diputados ha derivado este miércoles en momentos de tensión ante la negativa de la Policía a permitir que los manifestantes subieran hasta la puerta de los Leones, ya que estaba reunido el Pleno.

Los pensionistas han intentado en varias ocasiones derribar las vallas de seguridad de la Carrera de San Jerónimo, y en algún momento lo han conseguido, pero los agentes antidisturbios han logrado colocarlas de nuevo en su lugar e impedido que los manifestantes avanzaran hacia el Congreso.

Este miércoles está reunido el Pleno del Congreso y por ese motivo no se permiten manifestaciones en la sede parlamentaria. Sin embargo, los pensionistas, respaldados por diputados de Podemos, consideran que no hay razones que justifiquen que no puedan llegar a las puertas de la Cámara, como en ocasiones anteriores ha ocurrido.

PABLO IGLESIAS SALE A SALUDARLES

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, acompañado por varios diputados del grupo confederal, ha salido del Palacio del Congreso para mostrar su apoyo a los manifestantes, a los que ha aplaudido mientras se acercaba al punto en el que los retenía la Policía.

A pesar de los intentos de mediación de los diputados ‘morados’ con la Policía, los pensionistas no han conseguido avanzar un milímetro y han permanecido confinados en el cruce de la Carrera de San Jerónimo con Marqués de Cubas.

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez se ha quejado de la actitud de la Policía y ha tachado de “inadmisible” que no se permita a los pensionistas protestar a las puertas del Congreso bajo un Gobierno socialista. Los agentes han trasladado a los diputados ‘morados’ que, por motivos de seguridad, no iban a permitir a los pensionistas avanzar un paso más.

“¡PSOE, PP, la misma mierda es!”, “¡No se ven diputados del PSOE”!, “¡No somos terroristas, somos pensionistas!” y “Queremos la pensión del padre del Borbón” han sido algunos de los lemas más coreados por los pensionistas, que en algún momento han arrojado objetos a los agentes e intentado pegarles con sus bastones. Los manifestantes defendían también “romper el Pacto de Toledo” y jaleaban al líder de Podemos: “¡Pablo, Pablo, presidente”!.

IGLESIAS: NO SE LES PUEDE RECIBIR A “EMPUJONES”

Después de conversar con varios de los pensionistas congregados, el líder de Podemos ha criticado que hoy se haya recibido a “empujones” a nuestros mayores. “No se puede recibir a la generación de la democracia a empujones. A esta gente hay que abrazarla y respetarla porque, sin ellos, no hubiera sido posible la moción de censura” que expulsó a Mariano Rajoy de La Moncloa, ha dicho.

Iglesias ha apuntado que la “obligación” de su grupo parlamentario era estar con los pensionistas y evitar que pudiera haber una agresión a los pensionistas. De hecho, ha destacado que han hablado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y han mediado entre ellas y los manifestantes para que todo transcurriera de manera “tranquila”.