Tener un presidente del Gobierno de España que plagia, no dimite, escribe una tesis de mierda y su proceso académico está plagado de cosas raras, no divierte, aburre. Divertiría si dimitiera, pero no lo hará, porque es un caradura de reconocido prestigio, que llegó al cargo pactando con el diablo. Fíjense si tiene la cara dura que dice que demandará a los medios que han contado la verdad sobre su chimbo trabajo académico, que no resiste el más mínimo análisis. Su colega de fatigas, el Coletas, le recomendó que lo publicara “para acallar a la prensa”. Bonito consejo, bonitos profesores universitarios. Si ya la universidad española estaba por los suelos, por culpa de gente como ellos, ahora la han enterrado del todo. Pedro Sánchez debió escribir su tesis sobre los restos de Franco y su bamboleo. Igual eso sí que habría sido divertido. Este galán de opereta fue el que llegó a llamar indecente –o así- a Mariano Rajoy, un hombre que a los veinte y pocos años había sacado la oposición de registrador de la propiedad, una de las más duras del mundo. Pedro Sánchez no tiene categoría moral para presidir el Gobierno de este país, porque un hombre que corta y pega un trabajo académico es un impostor y el mismo hombre que enchufa a su mujer en otra universidad también lo es y quien accede al poder pactando con separatistas, ex terroristas y todo el elenco aliado, no digamos. Yo lo tengo calado desde hace tiempo y no creo que este país –que ya ha demostrado su sabiduría en muchas ocasiones- permita que en unas elecciones de verdad, y no en una mascarada parlamentaria, este modisto de parir tesis (de cortar y pegar) nos siga gobernando. Yo creo que ya he dicho lo que tenía que decir, así que a lo mejor me llega la demanda. Sea bienvenida.