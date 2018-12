Antonio Morales: “Espero que después de mayo tengamos un Gobierno regional con NC, PSOE y Podemos”

Está considerado como un líder emergente del nacionalismo canario progresista, avalado por su exitosa etapa como alcalde de Agüímes e impulsado por su actual etapa como presidente del Cabildo de Gran Canaria. Si tiene en el PP a su gran rival insular, a nivel regional se ha convertido en un adversario al que distinguen una y otra vez las críticas de Coalición Canaria. En particular, no son pocos sus desencuentros con el presidente autonómico, Fernando Clavijo. Para Antonio Morales (Agüímes, 1956), lo importante después de mayo es exportar al conjunto del Archipiélago una mayoría de progreso.

-¿Ya sabe si va a presentarse a las elecciones de mayo?

“Nueva Canarias todavía no ha decidido las candidaturas a nivel de Parlamento de Canarias y de los cabildos. Ahora mismo se están decidiendo en los municipios, pero de resto todavía el Consejo Político aún no tomado postura”.

-Lleva solo un mandato, ¿le pide el cuerpo seguir al frente del Cabildo de Gran Canaria?

“Confieso que sí. Estamos embarcados en un proyecto ilusionante y hace cuatro años adquirimos un compromiso con la ciudadanía para un modelo de desarrollo del que nosotros hablamos de ecoisla, una alternativa sostenible para un territorio insular, aislado, que tiene que defenderse ante un cambio climático que ya no está afectando. En cuatro años sientas las bases de la estructura, pones en marcha los proyectos, pero tenemos que terminar de ejecutarlos, y me parece que, en cuatro años más, se puede avanzar y consolidar ese modelo”.

-¿Alguna de vez echa de menos la Alcaldía?

“La Alcaldía se echa de menos todos los días, porque trabajar mirando a los ojos todos los días a los hombres y mujeres de tu municipio, formando parte de la comunidad en la que vives, me parece la tarea más bonita que puede tener un político”.

-¿No vive eso en el Cabildo?

“No se crea, el Cabildo también es parecido porque es como el ayuntamiento de los ayuntamientos, y lo cierto es que sigue generando en mí una gran ilusión. Lo que sí me pasa es que voy por la calle y, al ver un socavón, de inmediato pienso en cómo arreglarlo, y ahora no son esas las tareas”.

-¿Esperaba tanta crispación política en este mandato?

“Cuando llegamos al gobierno de la Isla sabíamos que proponíamos un modelo distinto del resto de los cabildos, y desde luego al del Gobierno de Canarias. Por eso sabíamos que nos íbamos a encontrar con muchas trabas para poder desarrollarlo. Éramos conscientes de que el nuestro no era un modelo convencional, y por eso no nos ha extrañado encontrarnos enfrente a muchos sectores que no entienden que defendamos las renovables para Canarias, que consideremos que el gas no es una alternativa, que más cemento no es necesariamente un modelo de desarrollo que demande Gran Canaria. Así que asumimos la confrontación con estos sectores inmovilistas, pero también sabemos que este modelo se ha convertido en un referente progresista que esperamos que se extienda en mayo a toda Canarias y a otros cabildos”.

-¿Enmarca en ese inmovilismo las declaraciones del presidente de la patronal grancanaria, Agustín Manrique de Lara, que dijo recientemente que a su isla le faltaba un liderazgo en positivo?

“Ese tipo de discursos no se más que el seguidismo de los profetas del pesimismo, que pretende sembrar dudas entre la ciudadanía y en las empresas que puedan sus ojos en la Isla para invertir. Es cierto que en esta ocasión no se citaba expresamente al Cabildo de Gran Canaria, sino que decía que era un problema generalizado, pero yo no estoy de acuerdo. Esta Isla sigue siendo un motor económico para el Archipiélago…”.

-Y que lo siga siendo muchos años, para bien de todos los canarios…

“Claro. Soy un profundo defensor del concepto de Canarias como un todo, fundamental para avanzar hacia un futuro mejor para nuestra gente, a pesar de que estemos en la cola de tantas cosas negativas, que digo yo que será porque el modelo que nos habían vendido hasta ahora no funciona. Por eso es importante una alternativa social y económica”.

-¿Cómo le va a Gran Canaria, según su opinión?

“Entiendo que bien, porque hemos creado el 50% de los nuevos empleos en toda Canarias desde 2015 para acá. En esta Isla se han creado 55.000 nuevos puestos de trabajo; 45.000 nuevas personas se han incorporado al mundo laboral, se han registrado 27.000 nuevos inscritos en la Seguridad Social y 1.566 empresas se han incorporado también a ella. También somos la Isla que menos turismo ha perdido, porque hemos fidelizado a una parte importante de nuestros visitantes, cuyo gasto medio es el mayor de todas las Islas, así como la estancia media. Con esos datos, entienda que no puedo estar de acuerdo con que falte liderazgo en Gran Canaria, y más cuando esas palabras estaban más destinadas a realizar una loa a Coalición Canaria y a Fernando Clavijo que a definir lo que sucede en Gran Canaria”.

-Siendo como es un regionalista confeso, ha denunciado un desequilibrio inversor entre islas, sin duda un mantra clásico de las fuerzas insularistas…

“Sin ir más lejos de José Miguel Bravo de Laguna, que ahora se ha echado en los brazos de Coalición Canaria, a la que nosotros llamamos Coalición Canaria-ATI porque es la parte más reaccionaria de CC, la parte que solo mira para su ombligo y que ha generado en este mandato un neoinsularismo dañino y perjudicial para los intereses de Canarias, como es volver a aquella etapa de las AIC, cuando se construían proyectos insulares y ahora se ha vuelto a ver con el Fdcan, en cuyo reparto se perjudicó claramente tanto a Tenerife como a Gran Canaria. Y se sigue perjudicando, porque perdemos unos 11 millones de euros anuales las dos islas que, precisamente, tienen más bolsas de paro y pobreza. Yo aporto datos, ojo, y nadie me replica con datos diferentes sobre lo que digo”.

-¿Considera que se perjudica a Gran Canaria?

“Gran Canaria es la isla con menor renta per cápita del Archipiélago. Y Tenerife es la segunda. ¿Eso tiene sentido? Parece que no, ¿verdad?. Como tampoco lo tiene que el 60% de la estructura orgánica de Proexca, Promotur o la Oficina de Bruselas esté en manos de personas de Tenerife. Sacar adelante Porque eso no equilibra los territorios. Mire la ZEC, donde el 80% de lo captado se ha quedado en Tenerife. Defiendo un modelo de nacionalidad no excluyente para esta tierra, y con esos datos no se construye un nacionalismo progresista e integrador. Todo lo contrario: produce fracturas y enfrentamientos entre las Islas. Insisto en que no estoy provocando un pique entre islas, sino equidad entre los territorios”.

-¿Entiende que la nueva lista regional al Parlamento de Canarias ayudará a ese equilibrio?

“Sin duda alguna. Además nos acercará a una persona, un voto. No estoy contra los factores correctores en favor de las islas no capitalinas, pero Gran Canaria ha perdido, desde 2015 hasta aquí, cuatro puntos en el Producto Interior Bruto (PIB). Hemos pasado al quinto puesto en Valor Bruto Añadido, y ahora nos superan Lanzarote y Fuerteventura. No tiene sentido que los grancanarios reciban menos inversión per cápita que islas que nos han superado en ese concepto”.

-¿Cómo valora el pacto entre NC y el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria durante este mandato?

“Ha sido un pacto de lealtad en el que se han distribuido las tareas de gobierno para sacar adelante un proyecto consensuado y me he sentido muy a gusto, tanto en las relaciones personales como en tareas de gobierno”.

-¿Cómo afectó a ese pacto la llegada de Ángel Víctor Torres a la secretaría regional del PSOE?

“Con Ángel Víctor Torres hay muy buen rollo, en lo personal y en el trabajo. Dialogamos mucho. Todos los lunes, a primera hora, nos vemos para planear la semana, Me siento satisfecho”.

-Por sus palabras, entiendo que es partidario de mantener ese pacto NC-PSOE tras las urnas de mayo.

“Desde luego, yo no tendría ningún problema. Es más, espero trasladar ese pacto, que pusimos en marcha en el Cabildo de Gran Canaria, a nivel de toda Canarias, y que en los próximos cuatro años tengamos en el Archipiélago un Gobierno progresista”.

-Pero para ese Gobierno progresista es probable que necesiten los votos de otras fuerzas. ¿Se sentiría cómodo con Podemos?

“Sin problema. Tuvimos una experiencia de gobierno con Podemos que se rompió parcialmente por enfrentamientos dentro de Podemos, pero no por otra cosa. Es más, en Las Palmas de Gran Canaria funciona ese pacto y las relaciones con el Cabildo son muy buenas”.

-¿Me da su versión del incidente que tuvo con una consejera del PP que habló de si le sudaba la calva y usted replicó que si a ella le sudaba el bigote?

“(Sonríe). Mucha gente me dice que tengo que mantenerme al margen y no entrar al trapo ante una persona que critique e insulte de esa manera. Pero a veces uno es humano y tienen reacciones primarias, así que le respondí de esa manera. No es la primera vez con esta consejera, que una vez llamó animales a toda la oposición”.