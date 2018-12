Así es el entrenamiento de Thor, una rutina al alcance de muy pocos

El actor Chris Hemsworth, que da vida al superhéroe Thor, ha publicado recientemente un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se le puede ver realizando una de sus rutinas de ejercicios.

“Intenta esto 10 veces. Brindo por @OfficialDa_Rulk -su entrenador- por darnos este pequeño quemador de piernas. No necesitas equipamiento, bajo impacto y súper funcional. Te sentirás como si estuvieras usando un par de botas de goma de cemento después”, agregó como comentario. La publicación ya alcanza los 4.000 rt y más de 26.000 me gusta.

Try this 10 times through Cheers to @OfficialDa_Rulk for giving us this little leg burner. No equipment needed, low impact and super functional. You’ll feel like your wearing a pair of concrete gum boots afterward @zocothebodypro pic.twitter.com/sMkoIY4QPk

