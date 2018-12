Chirinos: “La historia de ‘El Nacional’ es la historia de cada venezolano”

La desaparición de la edición en papel del periódico El Nacional debido a la imposibilidad de acceder a la compra de papel, un negocio que monopoliza el Gobierno de Maduro para controlar a la prensa, ha sido recibida como un símbolo del grave deterioro que sufre el país en el ejercicio de la libertad de expresión. Una de las pocas cabeceras que ha logrado mantenerse en Venezuela al margen de la tutela de la oficialidad chavista, conserva y reforzará su presencia en internet, como anunció su director, Miguel Henrique Otero, que fue distinguido este año con el Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS.

La misma noche del jueves, cuando Henrique Otero anunció la última tirada impresa de El Nacional, el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos, una de las firmas destacadas del periódico, se ponía en contacto con el director en el exilio para que ratificarle que podía seguir contando con su colaboración en esta etapa que se abre en la trayectoria de uno de los medios de comunicación con más prestigio e influencia en América Latina y que atesora más de 75 años de historia. “Le dije que contara conmigo, que yo estaba dispuesto a seguir colaborando con el periódico pasara lo que pasara”.

De hecho, el novelista y autor del ensayo Venezuela, biografía de un suicidio defiende que “ahora es cuando más necesita el periódico que los que escribimos y utilizamos la palabra estemos con ellos. En las buenas todo el mundo quería estar con El Nacional, ahora es cuando el periódico necesita que uno esté con ellos”, agregó.

La existencia de un periódico tiene también un sentido vivencial, que se ve afectado cuando sucede algo así. “Yo aprendí a leer en El Nacional, mis primeros textos salieron en El Nacional, la primera vez que vi mi nombre impreso en un periódico fue en El Nacional, y así hay mucha gente. La historia de El Nacional es la historia de cada venezolano”, agregó.

Chirinos es un colaborador asiduo de El papel literario, el principal suplemento cultural de Venezuela, que estuvo publicando ininterrumpidamente desde 1943 El Nacional, hasta que por la falta de papel y la consiguiente reducción de páginas, decidieron hace unos años integrarlo como una sección dentro del periódico.

A Chirinos no le cabe duda de que la causa que ha llevado al cierre de la edición de papel son las políticas del Gobierno venezolano, que persigue que “los periódicos que nos son afectos al régimen se vean en problemas económicos y tengan que cerrar”. “Es decir, no es que no haya papel, sino que no le dan papel a quien no se porta bien”, agregó.

Para explicar la importancia de este medio de comunicación en Venezuela, establece un paralelismo con la prensa en España: “En El Nacional se agrupan dos características. Por un lado es como El País, como el periódico más importante y con más impulso. Y, por otro lado, la tradición, que representa en España un periódico como el ABC”.

En cuanto a la otra gran cabecera de Venezuela, El Universal, señaló que “siempre ha sido un diario veleidoso. Siempre se va con la dictadura”. El Nacional, según Chirinos, “es un periódico de izquierda, fundado por un comunista, Miguel Otero Silva”. “El Universal, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908 – 1935) fue un periódico gomecistas y en estos últimos veinte años ha sido un periódico chavista, porque lo compraron”.

En esta línea recordó que El Nacional comenzó apoyando a Hugo Chávez, siendo en sus inicios uno de sus principales apoyos mediáticos. “Tras salir de la cárcel, el primer mitin que da en su vida Hugo Chávez será en el Ateneo de Caracas, muy vinculado a El Nacional”. María Teresa Castillo, pareja de Miguel Otero Silva, participó en su fundación y la presidió durante muchos años. Pero el periódico cambió de línea editorial, convirtiéndose en una de las pocas voces críticas contra los abusos del chavismo.