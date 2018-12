Lo de Cataluña no se arregla con consejos de ministros en el lugar de la batalla, ni tampoco forrando de millones a los independentistas catalanes, en detrimento de otras comunidades -como la nuestra-. Lo de Cataluña es un golpe de estado en toda regla, que se soluciona con el peso de la ley y, si es preciso, el peso de la fuerza para reducir a los golpistas. Torra es tonto a fuerza de ser listo, pero me da que Sánchez lo es a costa de mantenerse un mes o dos más en La Moncloa. Como le dijo alguien el otro día en el Congreso, Iglesias le va a quitar el helicóptero. Cataluña está pidiendo a gritos la Guardia Civil, porque el vandalismo no debe quedar impune, ni esos gamberros de los CDR van a decidir el destino de una comunidad española. Cataluña quedará arrasada y arruinada si continúa la sangría de empresas, el desorden en la calle y el peligro de ser agredido a causa de las ideas. Sánchez no se atreve a actuar, en contra de la opinión de la mayoría de los barones de su partido, si es que al PSOE le quedan barones. Me parece que el único barón de verdad que le queda es el mentiroso Tezanos, responsable del CIS, que dice que el PSOE ganará las elecciones hasta en los Estados Unidos. Cuidado, Sánchez, que estás jugando con fuego. Rajoy aplicó -aunque muy tarde- el 155, pero se equivocó al convocar las elecciones tan pronto. A los independentistas catalanes les hace falta una prolongada cura intervencionista del Estado de Derecho. Si Sánchez no quiere pasar a la historia como lo que es, debería aplicarse un poco más. O marcharse, si le queda un poquito de dignidad. O no hacer caso a Begoña y convocar elecciones.