El Gobierno canario, PP, ASG, NC y CC reclaman a Sánchez 480 millones de los PGE que aún no se han transferido

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto a los portavoces parlamentarios del PP, ASG, NC y CC, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un total de 480 millones de euros que vienen recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y que aún no se han transferido, además de la firma de los convenios plurianuales pendientes.

Así lo ha puesto de manifiesto tras una reunión que contó con la participación de todos los grupos parlamentarios regionales –menos el PSOE y Podemos– y los consejeros del Ejecutivo autonómico. En declaraciones a los medios, el presidente afirmó que con este acto lo que se pretende es transmitirle al Estado “la inquietud y la necesidad de que todo esto se solucione antes del 31 de diciembre”.

“Son unos 480 millones de euros los que todavía ni se han formalizado ni se han transferido a Canarias y, sobre todo, algunos convenios plurianuales como el de infraestructuras hidráulicas, educativas o de empleo”, dijo.

Clavijo hizo especial hincapié en que no se trata de ningún tipo de ruptura de las relaciones con el Estado ni de ningún posicionamiento frentista. “Todo lo contrario –matizó– siempre hemos hablado de diálogo y entendimiento pero eso no está reñido con la firmeza de exigir un cumplimiento de los convenios y las partidas presupuestarias que costaron mucho negociar y cristalizar en los PGE de 2018”.

Con todo, el presidente agradeció su asistencia a PP, ASG, NC y CC, al tiempo que espetó a PSOE y Podemos que es el momento de “defender a Canarias” y no a unas siglas, insistiendo en que la convocatoria ha sido reivindicativa de los derechos de las islas pero sin ningún interés frentista.

NAVARRO (PP): “EL 80% NO SE HA TRANSFERIDO”

Desde el PP, la secretaria general en Canarias, Australia Navarro, comentó que han podido constatar lo que el partido venía denunciando, que es que casi el 80% de las partidas contenidas en los PGE de 2018 “o no se han transferido o no se han formalizado porque no se han suscrito los diferentes convenios”.

“Ante ello hemos acordado una declaración formal para hacérsela llegar a Sánchez en la que se recoge que es fundamental y que no vamos a renunciar a la transferencia, antes del 31 de diciembre, a todas las partidas que se contemplan en la ley de presupuestos”, expuso.

De igual modo, los grupos asistentes al encuentro han pedido que antes de 2019 se proceda a la firma de los convenios pendientes y que se convoque la comisión bilateral Canarias-Estado para poner en común “todos estos incumplimientos que se están produciendo con Canarias”.

ASG: “PARTIDAS IMPORTANTES PARA EL AVANCE ECONÓMICO”

Por parte de ASG, Melodie Mendoza ha explicado que se trata de partidas importantes para el avance económico del archipiélago y no entendió cómo algunas partidas que son trasferencias corrientes –como los 8 millones para el agua para los agricultores– no se hayan hecho.

“Si no se hacen antes del 28 de este mes puede tener una gran repercusión para nuestro sector primario –continuó– y tampoco entendemos cómo a fecha de hoy tampoco se han firmado los convenios plurianuales de obras hidráulicas o infraestructuras educativas, sobre las que creemos que tampoco tiene mayor discusión porque son partidas contempladas en los PGE”.

Mendoza comentó que se trata de una ley y que, simplemente, “pedimos al Gobierno de España que sea sensible con Canarias y que cumpla con la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.

NC: “LAS LEYES ESTÁN PARA SER CUMPLIDAS”

Asimismo, el presidente de NC, Román Rodríguez, también observó que quedan aspectos muy significativos pendientes de conveniar o transferir a Canarias, agregando que tras el encuentro ha entendido que valía la pena suscribir este acuerdo básico para exigir algo que ya se ha dicho.

“Y es que las leyes están para ser cumplidas. Los PGE también y pedimos al Gobierno de España su cumplimiento”, incidió para comentar que los plazos son ya “extremos” porque faltan pocos días para 2019.

Rodríguez señaló que siempre hay capacidad política para resolver los problemas. “Y si el presidente quiere –remarcó– sabe que aunque estemos en el 26 de diciembre siempre hay capacidad para responder a asuntos que son de justicia. Queremos que se cumpla la ley de presupuestos”.

Finalmente, el nacionalista vio esencial reactivar la comisión bilateral Canarias-Estado por ser el instrumento institucional previsto para situaciones como la actual.