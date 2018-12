La Guía Gourmet otorga más de 90 puntos a diez vinos canarios

La Guía de Vinos Gourmet 2019, que este año cumple la 34 edición, ha otorgado entre 90 y 100 puntos a un total de diez vinos canarios. Para elaborar esta guía han participado 25 profesionales del sector en activo que han catado a ciegas 4.600 vinos de España, siendo fieles al sistema que rige desde los inicios y mediante el cual, para no sugestionarse, valoran las muestras sin conocer su procedencia.

En el cuadro de honor de los vinos canarios figuran en el apartado de blancos 2017 el malvasía seco de la bodega Los Bermejos (DO Lanzarote); el malvasía aromática de El Sitio, en Tacoronte (DO Islas Canarias) y el Vulcano (DO Lanzarote). En la cata de tintos 2017 resaltaron el listán negro maceración carbónica de Los Bermejos (DO Lanzarote) y el maceración carbónica de Villa Frontera de la Sociedad Cooperativa del Campo Frontera-Vinícola Insular (DO El Hierro).

Entre los tintos genéricos figura solamente El Grifo Ariana 16 (DO Lanzarote). Por último en el apartado de dulces, los catadores han resaltado el malvasía naturalmente dulce de Los Bermejos (DO Lanzarote); El Grifo Canari (DO Lanzarote); el HM Las Vetas, (DO El Hierro) y el Gran Salmor Dulce de la Sociedad Cooperativa del Campo Frontera Vinícola Insular (DO El Hierro).

La Guía de Vinos Gourmets, tras 34 años, continúa manteniendo sus principios entre los que destacan la rigurosidad, la transparencia y la fiabilidad, cuyo acervo propicia descubrir a sus usuarios todas las novedades vinícolas.

Como novedad en esta guía se podrá encontrar un mapa general y otro individualizado con todas las Denominaciones de Origen de España y un capítulo de vinos extranjeros dedicado a las zonas vinícolas francesas de Alsacia y Loira.

La entrega de los galardones tendrá lugar en el marco del 33 Salón Gourmets que se celebrará en la feria de Madrid- IFEMA, del 8 al 11 de abril del próximo año.