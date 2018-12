Las líneas azules

Hay quienes tienen la sensación de que la navidad no arranca hasta que se emite el anuncio de El Almendro. Desde principios de los 80 llevan los del turrón contándonos su reencuentro, volviendo a casa, eslogan que desprende olor a prosperidad, familia, felicidad, progreso, bienestar y, sobre todo, previsibilidad, ese orden de las cosas que huele a tranquilidad o certidumbres, elementos con los que el consumidor se siente fácilmente identificado. Y hay quienes, en las Islas, no dan por iniciado el periodo preelectoral hasta que PP o PSOE proclaman que ya se dan las condiciones para alcanzar pactos de gobierno sin contar con Coalición, acabando, en ese hipotético escenario, con las minorías absolutas paridas por la centralidad de CC, pasando página, si ocurriera, a la legendaria incapacidad de socialistas y populares para zafarse de Coalición en el ámbito autonómico. Esta vez ha sido Asier Antona quien, con una intención andaluza mal disimulada, ha proclamado estar en condiciones de pactar con el PSOE; y sin líneas rojas, ha recalcado. Sin llegar a verbalizarlo, Antona dibuja un arco iris que una el ciclo socialista en Andalucía con el reinado de Coalición en las Islas, sí se puede, sí se puede, ha venido a decir sin decirlo. Se le pasa por alto un pequeño detalle, eso sí. Olvida el presidente del PP canario que si en Andalucía sí se está pudiendo (ojo, no vaya a ser que acaben repitiéndolas) es porque las derechas se han multiplicado como la langosta y, sobre todo, porque la política española vuelve a caballo, como Abascal, al guerracivilismo izquierda-derecha, un fuego que irá a peor, incendiando las relaciones entre socialistas y populares por todos los rincones, incluido éste. En el contexto actual un acuerdo PP-PSOE se aleja cada vez más, entre otros dolores porque los pactos en las Islas los dictan quienes dirigen los partidos en Madrid, actores principales de una batalla campal que no estarán por ese estreno que tararea Antona. Su problema no son las líneas rojas; lo que aleja a Antona de un pacto con el PSOE son las líneas azules, las suyas, las que los suyos le impondrán, cerrándole la puerta a que se siente en el Consejo de Gobierno con quienes, malignos, están destrozando la patria querida. A la intención de un pacto PSOE-PP en las Islas le pasa lo que al hijo del anuncio de El Almendro, en ambos casos llevan décadas volviendo para no quedarse.