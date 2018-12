Luisa Castro se sale con la suya

Se le tildó de todo, desde el Cabildo y desde la oposición, pero al final Luisi Castro, la singular alcaldesa de Güímar, se salió con la suya. Le ganó la partida a Patrimonio insular con las obras que hizo en el camino de El Socorro, porque después de que la amenazaran con multas de hasta 30.000 euros, esas obras han sido legalizadas y apenas pagará el Ayuntamiento 750 euros por el trámite del expediente. Y ahora, hace unos días, el Ministerio de Política Territorial le ha dado la razón en su insistencia en que Güímar no debería pagar la multa europea por la mala (nula) depuración del Valle de Güímar, tal y como se entendía desde el Cabildo, que responsabilizaba a los tres ayuntamientos de la comarca (Arafo, Candelaria y Güímar) de los vertidos al mar. Ahora serán el Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas, al 50%, los que deban sufragar la multa.

¿Y por qué está callado Lemes?

Lo curioso de este asunto, referido a los vertidos y a la multa impuesta (285.000 euros), y las que vendrán hasta que este en funcionamiento la depuradora comarcal, es el silencio del alcalde del municipio (Arafo) donde debió construirse la Edari hace 20 años. Nos referimos a José Juan Lemes, que no ha dicho esta boca es mía. Todo hace suponer que calla para no incomodar al Gobierno de Carlos Alonso, al que está tan apegado. Y no se entiende, porque la decisión del Ministerio le puede servir como defensa en el proceso jurídico en el que están envueltos él, otros alcaldes y concejales.