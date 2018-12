¿Qué ocurre con el canje de carnés?

El Consulado General de Venezuela debe intervenir. Todo el mundo sabe lo que es hoy Venezuela, pero no es normal que paguen justos por pecadores. Existe un convenio para la convalidación casi automática -con ligeros trámites, como una revisión médica- del carné de conducir expedido en Venezuela por el español. Pero los venezolanos que acuden a Tráfico a realizar el trámite reciben largas y más largas. Al parecer, se han detectado fraudes en un porcentaje alto. Es decir, se presentan carnés falsos de aquel país, que pretenden ser convalidados por el permiso español. Pero otras personas aportan su documentación legal. Como parece difícil saber lo que es legal y lo que es falso, Tráfico ha optado por paralizar, de facto, la totalidad de las convalidaciones. Y hay venezolanos residentes en España que necesitan el carné de conducir para realizar su trabajo. Y no lo pueden obtener. La cónsul general de Venezuela debe intervenir ante el Gobierno español porque se están produciendo situaciones injustas. Para saber si alguien es titular de un permiso válido en Venezuela sólo es necesario acudir a la página web de las autoridades de Tráfico de aquel país, teclear el nombre y apellidos y el número del permiso y la informática confirma o niega la validez de los datos. Los podría ratificar el propio Consulado General. Todo, menos que el fraude de unos cuantos -parece que bastantes- esté evitando a los que pretenden cumplir cabalmente la norma que se hagan con su permiso español. Ya digo que es injusto. Sí me parece perfecto que se castigue a los defraudadores, pero no a los que cumplen la norma. Digo yo que habrá que poner más celo en cumplir los convenios, que son compromisos entre países. Es decir, que poseen un rango superior a la acción de los delincuentes. Señora consulesa, póngase a trabajar. Y Tráfico también.