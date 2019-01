CC ve una “falta de respeto” que Sánchez acuda a un “acto de partido” y rechace la presentación del Estatuto

La secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC), Guadalupe González Taño, ha dicho este miércoles que “es una falta de respeto” y un “desplante” que Pedro Sánchez haya rehusado acudir a la presentación del nuevo Estatuto de Autonomía este jueves y sí vaya a un “acto de partido” el sábado en Gran Canaria.

“Parece que al señor Sánchez le gusta venir a Canarias, pero de turismo. Como presidente del Gobierno de España, debería mostrar interés por los problemas y las necesidades de los canarios y canarias, especialmente por las necesidades de financiación”, expone en una nota.

En su opinión, “falta el dinero de las partidas contra la pobreza para este año 2019 y no ha llegado el dinero pendiente del 2018”, remarcando que la “estrategia” del Gobierno de Canarias “sigue siendo la vía del diálogo”, pero si no se consiguen las partidas se acudirá a la vía judicial.

González Taño ha recordado que en los últimos meses ha habido 60 reuniones sectoriales entre el Gobierno de Canarias y secretarios de Estado del Gobierno de España, lo que demuestra la voluntad de “colaboración”, pero sostiene que “esta colaboración debe culminar con la firma de los acuerdos y la llegada del dinero”.

“Si el dinero no llega a Canarias no es por falta de trabajo, sino porque la financiación prevista para Canarias se ha querido destinar a otros fines y otras Comunidades Autónomas. El señor Sánchez tiene otras prioridades en su gestión y Canarias no está entre ellas”, apunta.