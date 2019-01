Todo el mundo mundial habla del Falcon y de su utilización espuria por parte de Pedro Sánchez. No ha sido el único; desde Rajoy a Alfonso Guerra, pasando por el inútil de Zapatero, han usado aviones militares para fines que no eran estrictamente de Gobierno. Sánchez vio que Obama tenía perro y lo llevaba en el Air Force One y cargó a su perrita en el Falcon y mintió. Su viaje privado a donde fuera, a la boda de un cuñado o a la fiesta de Blas, no costó lo que el Gobierno dice -285 euros- sino que sólo arrancar el Falcon vale 5.000. Pedro Sánchez, como tantos, es un caradura que entró en el Gobierno por la puerta falsa y utilizará esa misma puerta falsa para permanecer en él lo que pueda. Las encuestas dicen que el PSOE ganará, pero por poquito, y no podrá gobernar porque el ascenso de Vox es imparable. Yo, que soy de derechas, no sé por quién voy a votar. Descarto a Ciudadanos, por confuso, y estoy entre el PP y Vox. A lo mejor voto a Vox. ¿Y saben por qué? Porque me da la gana. ¿Qué no me gusta todo lo de Vox? Claro que no. Pero, al contrario de Idoia Mendia, la líder socialista en el País Vasco, yo entre fotografiarme con el delincuente Otegui, etarra condenado, y con Ortega Lara, honrado ciudadano secuestrado y torturado por la banda terrorista de Otegui, me hago la foto con Ortega Lara, que es militante y dirigente de Vox. Estoy harto de caraduras, arribistas, cínicos y podemitas; estoy harto del lenguaje de género y de todas esas mariconadas; estoy harto de que sea la izquierda la que nos diga cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que actuar, y más cuando se trata de una izquierda analfabeta funcional y seguidora de Diógenes Cínico, pero en basto.