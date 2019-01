El Gobierno canario acaba dando la razón al Cabildo con el Fdcan

La crisis del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) de La Palma, que llevó a un grave enfrentamiento entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo, se ha terminado por disolver en la nada y, finalmente, la propia Consejería de Hacienda del Ejecutivo autonómico ha acabado dando la razón a la posición de la Corporación insular en cuanto a la justificación de los fondos del ejercicio de 2017.

Así queda recogido en la orden reciente por la que este departamento del Ejecutivo autonómico libera la segunda parte del Fdcan de 2018 para La Palma. En uno de los apartados de este documento al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se recoge literalmente que “de conformidad con el informe resultado de la auditoría de revisión de alcance limitado y tras los oportunos trámites de audiencia y presentación de alegaciones por parte de la Corporación Insular, han resultado debidamente justificados por el Cabildo Insular de La Palma los 16.519.653,83 euros declarados por la propia administración insular”.

Así las cosas, Hacienda reconoce en este documento la versión que siempre había defendido el presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana, que sostuvo la justificación de 16,5 millones de euros, ante la posibilidad que filtró el Gobierno a la opinión pública a principios de noviembre del año pasado de que La Palma tuviera incluso que llegar a devolver más de 14 millones de euros del Fdcan de 2017 porque estaban sin justificar estas inversiones. Una situación que en el trámite de alegaciones se fue despejando y quedó finalmente corroborado en la auditoría, tal y como expone el citado expediente.

En este documento, se recoge también que el Cabildo tiene que proceder al reintegro de 1.623.340,75 euros, cuantía que no quedó debidamente justificada de la anualidad de 2017 del Fdcan de La Palma, que asciende en su totalidad a 18,5 millones de euros. Cantidad que coincide también con la cifra que el Cabildo había reconocido que no se podía justificar, pero que queda muy lejos de los más de 14 millones que se barajaban inicialmente.

En cualquier caso, el presidente del Cabildo ha venido defendiendo también que esta cantidad de 1,6 millones de euros que no se ha podido justificar no se pierde en inversión para la isla de La Palma, dado que fue un dinero que no se autorizó para destinar a la Red de Telescopios Cherenkov que se está construyendo en el Observatorio del Roque de Los Muchachos. Sin embargo, el Gobierno de Canarias se ha comprometido ha cofinanciar este programa científico internacional que tiene su sede del hemisferio norte en la isla de La Palma con unos tres millones de euros.

Este es el motivo por el que Pestana ha defendido que lejos de perder dinero con la anualidad de 2017 del Fdcan, La Palma gana . Un programa de inversiones que ha sido fuente de conflictos desde el minuto cero de su puesta en marcha, entre el Cabildo, determinados ayuntamientos y el Gobierno de Canarias. Desde la Presidencia insular han reconocido que han existido dificultades y también errores para su materialización de distinta índole, lo que llevó a la solicitud de prórrogas. Si bien , han sostenido que la carga realizada contra la gestión del Fdcan ha tenido un contenido netamente político.

En cuanto a la anualidad de 2018 del Fdcan, la Consejería de Hacienda autorizó el segundo libramiento para este período que asciende a 6,4 millones de euros (el primero fue de 8,2 millones), que realizó una vez ha terminado el proceso de comprobación de la justificación del ejercicio anterior, donde se han detraído los ya mencionados 1,6 millones injustificados.