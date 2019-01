El PSOE, siempre el PSOE

En la política española prevalece la idiotez. Ha ocurrido muchas veces así, no es nuevo. Fíjense si sé de lo que hablo que el PSOE ha tenidos dos presidentes del Gobierno últimos, Zapatero y Sánchez, que responden al arquetipo más estricto de la torpeza y la ineficacia. Uno es tonto del to, como dice José Mota, y el otro es un presunto delincuente académico (copió su tesis doctoral), como sostienen acreditados especialistas universitarios. Uno dimitió, tras siete años de gobierno; el otro incumplió su promesa de convocar elecciones, nada más ser elegido por la vía chimba de una moción de censura, cuando ni siquiera era diputado. Esto es lo que queda del PSOE. Aquí, en la isla tinerfeña, el PSOE no se libra de esa estupidez colectiva. El Cabildo quiere comprar un edificio propiedad de un gran empresario, Antonio Plasencia, que es perfecto para albergar instalaciones de los servicios socio sanitarios de la corporación, según me indican. El PSOE se ha pasado media vida clamando por un edificio similar y, protesta va, protesta viene, había instado a la adquisición de estas instalaciones. Pero hete aquí que se entera de que el inmueble es propiedad de este empresario, condenado -no en firme- por el caso Las Teresitas. Y ahora dice digo donde dijo Diego. Sólo por eso, no porque el edificio no sea el mejor posible para el cometido previsto. Este es el PSOE de hoy, tan ambiguo que tiene a un secretario bailarín en la comunidad catalana que hace el juego a los independentistas, porque seguramente también lo es. Los bandazos de este partido son de órdago, dirigidos por un perfecto inútil, al que le gusta más un avión privado y una residencia oficial que a un tonto un bolígrafo de colores. Me dirán ustedes lo que le espera a este país con un Partido Socialista instalado en este caos.