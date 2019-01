Emilio Navarro (PP): “CC no puede llorar ahora y pedirle a la población que se eche a la calle”

Obtuvo hace cuatro años la primera mayoría absoluta del PP en Santiago del Teide y ahora repetirá como candidato al Ayuntamiento. Afirma que ese es su único objetivo, a pesar de que su partido ha querido aprovechar su tirón electoral para metas mayores. Emilio Navarro (42 años), que también ocupa la visecretaría insular del partido, analiza en esta entrevista las expectativas de una precampaña a cara de perro y critica a CC por endurecer ahora su discurso ante el Gobierno central después de haberse abstenido en la moción de censura contra Rajoy.

-¿Por qué no irá como candidato al Cabildo?

“El PP baraja varias opciones muy sólidas. Es verdad que mi nombre también se ha puesto sobre la mesa, pero lo he descartado porque estoy centrado en Santiago del Teide y no quiero desviarme de la línea que he trazado. Debo culminar mi proyecto en los próximos cuatro años si los vecinos me dan su confianza”.

-¿Pero descarta aceptar un ofrecimiento de última hora para reforzar la lista del Cabildo?

“Totalmente”.

-Es el único alcalde del PP entre los túneles de Güímar y el vértice noroeste de la Isla. ¿Cómo son sus relaciones con el resto de regidores de la comarca?

“Estoy rodeado por alcaldes socialistas (sonríe), pero hay una magnífica relación con todos. A la hora de defender los intereses de la comarca trabajamos conjuntamente, como también lo hacemos con la Isla Baja y los municipios del Norte. Lo que hemos conseguido los alcaldes del Sur en la defensa de los intereses de los vecinos, más allá de colores políticos, es un ejemplo”.

-¿Qué opina de la candidatura a la Presidencia del Cabildo de Pedro Martín (PSOE), uno de los alcaldes históricos del Sur?

“Para la comarca es muy bueno, al margen de los intereses políticos que defendemos cada uno. Ha demostrado durante más de 20 años en su municipio que ha sido un magnífico gestor. Pero espero que los resultados también acompañen al Partido Popular”.

-Vox, Ciudadanos, la lista regional… ¿Qué panorama augura en Canarias tras las próximas elecciones?

“Es muy complicado. Los grandes partidos (PP, PSOE y CC) van a estar, igual que la ASG, y la incógnita estará en los emergentes. Es verdad que Vox viene con mucha fuerza, como en su momento Podemos, que se ha desinflado algo. Vamos a ver qué ocurre con la nueva ley electoral. Lo que está claro es que vamos a tener que pactar y será a tres bandas.”

-Si dependiera de usted, ¿qué política de alianzas defendería?

“Yo no pondría líneas rojas a nada, la prioridad son los intereses de las canarias y los canarios, y a partir de ahí podríamos pactar con cualquiera. Pero el Partido Popular debe estar en el Gobierno”.

-¿Qué aporta Pablo Casado al PP?

“Sobre todo aire fresco. Ha renovado el partido, que lo necesitaba, y con su llegada se ha acabado con la lacra de la corrupción. Su espíritu y las ganas de trabajar que manifiesta la traslada a todos los miembros del partido, y eso se notará en las próximas elecciones”.

-Con vistas a la cita electoral del 26 de mayo, ¿cómo valora los pasos que están dando Asier Antona en Canarias y Manuel Domínguez en Tenerife?

“Asier ha demostrado que prima los intereses de Canarias por encima de todo, independientemente de los colores políticos. Es una persona seria que no cambia de discurso y será un magnífico presidente para liderar esta tierra. Con Manuel Domínguez tengo un gran contacto, cuento con todo su apoyo y le agradezco la confianza que ha depositado en mí. Si lidera la lista al Parlamento por Tenerife, los tinerfeños estaríamos de enhorabuena”.

-Como vicesecretario insular, ¿qué mapa municipal vislumbra después de las elecciones? ¿Cree que el PP puede ampliar el número de alcaldías más allá de las cinco actuales?

“Estamos trabajando con esa idea. En los municipios en los que gobernamos somos un ejemplo de trabajo, constancia, de regeneración y de políticas sociales. Esa es la marca del PP que confiamos que se extienda a más ayuntamientos después del 26 de mayo”.

-¿Qué lectura hace del endurecimiento estos días del discurso de Fernando Clavijo frente al Gobierno central por el Estatuto y el REF?

“A CC hay que recordarle que se abstuvo en la moción de censura a Mariano Rajoy. Venir a hablar ahora de echarse a la calle a reivindicar los intereses de Canarias… Se envuelve en la bandera de Canarias, pero cuando realmente hay que definirse no está. Siempre juega con unos y con otros y eso al final pasa factura política. El PSOE tiene su estrategia y en ella creo que no entra Canarias, porque tiene otros intereses electorales y partidistas, así que ahora no podemos venir a llorar, a revindicar y hasta alarmar a la población para que, poco menos, se levante en armas”.

-Hablemos de asuntos más concretos de la Isla. ¿Confía en que el cierre del anillo insular se materialice con dos carriles por sentido?

“Ya lo dijimos el alcalde de El Tanque y yo cuando vimos el proyecto redactado hace años, y pedimos en la comisión de seguimiento que fuera modificado lo antes posible. El compromiso verbal era que, una vez que fuera licitada la obra, se procedería a un modificado para que esa vía tuviera dos carriles tanto en el tramo norte como en el sur. Esperemos que se cumpla esa palabra”.

-¿Y el cuarto carril entre Adeje y Santiago del Teide para cuándo?

“Lo estamos reivindicando. Sabemos que hay posibilidad de ejecutarlo, pero a corto plazo hemos pedido que se hagan unos apartaderos que agilicen el tráfico, sobre todo por las mañanas, que es cuando se concentra el mayor volumen de tráfico”.

-¿Qué medidas propone para reducir los problemas de atascos por toda la Isla?

“Es necesario un plan director de movilidad elaborado por técnicos que tenga en cuenta a los residentes, los turistas, el transporte público y su coste, entre otros factores. La Isla recibe casi seis millones de turistas al año y hemos generado, por suerte, una cantidad considerable de productos turísticos para que el visitante se mueva. Eso no se ha analizado. Lo que no podemos es plantearnos hacer un ramal un día, mañana un tramo del anillo y pasado asfaltamos un par de carreteras”.

-La terminal del aeropuerto o la segunda pista. ¿Cuál es la prioridad?

“La terminal. Ahí se deben concentrar los recursos que puedan venir a Tenerife. Es verdad que el proyecto de AENA de conectar la T1 con la T2 supone una mejora, pero la Isla merece un edificio de primer nivel con los mismos parámetros de calidad que se le exige a un hotelero que invierte en un hotel de cinco estrellas o cualquier ayuntamiento a la hora de crear espacios públicos de calidad”.

-La construcción del hospital público de El Mojón, en Arona, es una de las demandas sociales históricas de la zona meridional. ¿Ha sido el ejemplo más claro del abandono del Sur que denuncia la mayoría de alcaldes?

“Hablamos de una población de más de 220.000 habitantes, más los turistas que vienen. Llevamos 25 años dándole vueltas al hospital. El Sur ha sido el gran olvidado, pero no solo en infraestructuras sanitarias, también en las viarias, educativas y en muchas cosas más. Hay chicos que siguen estudiando en barracones en Guaza, aunque es verdad que el nuevo equipo de la Consejería ya ha licitado un nuevo centro”.

-Lleva años quejándose de los peligros de desprendimientos que amenazan a los conductores en la carretera de La Vetita, en su municipio. ¿Se han escuchado sus críticas?

“Sigue igual, nos han dicho que técnicamente no es viable, aunque yo creo que sí. Falta voluntad. Es un tramo pequeño, pero la vida de una persona vale más que el coste económico del proyecto. Hay un peligro constante, sobre todo en invierno, y hasta que no pase algo no van a actuar”.

-El litoral de su municipio ha sufrido varios vertidos. ¿Qué se ha hecho en materia de saneamiento durante su mandato?

“Es uno de los retos que queda por resolver, aunque hemos realizado un esfuerzo importante con un inversión de 300.000 euros para regular las estaciones de bombeo del municipio. Ahora estamos desarrollando muchas obras de doble red de saneamiento y creo, sinceramente, que estamos dando pasos de gigante. Nos queda algún trabajo pendiente en Tamaimo, pero lo que deseamos es que se haga la depuradora comarcal contemplada en el Plan Hidrológico de Tenerife”.

-¿Qué proyectos hay en marcha en las zonas turísticas?

“Una de nuestras principales apuestas ha sido renovar los espacios públicos. Ahora mismo están en marcha cuatro obras importantes, ya hemos ejecutado dos y otras dos comenzarán en breve en la playa de Los Gigantes, entre otras actuaciones. La estrella será un paseo que estamos desarrollando en la zona de La Hondura con la mejor vista de Canarias, una panorámica espectacular hacia los Acantilados y La Gomera. Espero que se pueda disfrutar de ese paseo a final de año”.

-¿Y qué otras actuaciones públicas destacaría?

“Una inversión de 3,5 millones para un pabellón y un auditorio de 350 butacas en Santiago del Teide y 2,5 millones para un tanatorio con cuatro salas en Tamaimo”.

-¿Se construirán nuevos hoteles?

“Los Gigantes va a contar con unos apartamentos de alto standing anexos a un hotel y hay varios inversores que quieren edificar pequeños complejos de apartamentos”.

-¿Se ha avanzado algo en su idea de atraer hasta los Gigantes pequeños cruceros?

“La semana pasada me reuní con el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, para avanzar en esa dirección. Hay que insistir en las cosas y yo creo en ese proyecto”.

-¿Cómo está repercutiendo el cierre del Barranco de Masca?

“Es bastante preocupante, porque más de 50 familias han perdido su trabajo. Detecto cierta dejadez a la hora de iniciar el proyecto de reparación. Estamos de acuerdo en que se regule, porque la seguridad es prioritaria, pero pedimos más rapidez”.