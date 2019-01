NC solo apoyará los Presupuestos si se cumplen acuerdos anteriores

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha advertido hoy que su partido no apoyará el proyecto de ley de presupuestos estatales para este año, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, si el Gobierno no garantiza el cumplimiento de los acuerdos contenidos en las cuentas de 2017 y 2018.

Rodríguez indica que con respecto al proyecto de ley no estará “ni con Sánchez ni con Clavijo” sino con los intereses de los canarios.

El dirigente de Nueva Canarias, en un comunicado, indica que su partido mantiene la exigencia del cumplimiento de los compromisos con las islas de los presupuestos de 2018 y censura la “campaña electoral frentista” del jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, “por manipular la institución de la Presidencia y del Gobierno de Canarias para sus intereses como candidato a la reelección y de CC”.

En opinión de Rodríguez, ninguna Administración estatal, fuera del PP o del PSOE, ha interpretado “bien” los problemas de Canarias en los 40 años de democracia, salvo cuando “nos han necesitado”.

“Los PGE de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 del PP nos maltrataron”, indica el dirigente político, que señala que la situación sufrió un giro de 180 grados cuando Mariano Rajoy necesitó el voto 176 del diputado de NC en el Congreso Pedro Quevedo.

Para apoyar los PGE de 2019, Rodríguez exige el cumplimiento, “en todos sus términos”, de los compromisos con Canarias de los PGE de 2018 y la “garantía” de que se respeten los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018, que se ratificaron en el nuevo Estatuto y REF, en vigor desde el pasado mes de noviembre.

“Si no se respetan nuestros derechos y conquistas, no contarán con nuestro apoyo”, agrega el presidente de NC que afirma a que de ser llamados a negociar, NC acudirá a la mesa de diálogo con la intención de “mejorar” los primeros Presupuestos de Sánchez y en caso de no ser atendidos, no estará en la propuesta socialista en la aprobación final del proyecto de ley.