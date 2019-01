Rajoy llama al PP a “no asustarse de nada” y “mantener sus posiciones” y advierte contra doctrinarios y sectarios

El ex presidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy ha llamado este viernes a su partido a “no asustarse de nada” y a “mantener sus posiciones” y ha advertido contra “doctrinarios” y “sectarios” que, según ha dicho, no son buenos en política. Además, en alusión velada a Cs y Vox, ha resaltado que aunque “ahora haya gente que quiera dar lecciones”, el PP ha estado defendiendo la unidad de España desde el primer momento, como cuando frenó el llamado ‘plan Ibarretxe’.

Así se ha pronunciado en su intervención en la primera sesión de la Convención Nacional del PP que se celebra este fin de semana en el Ifema de Madrid bajo el lema ‘España en Libertad’. Este sábado le tocará el turno a su antecesor, José María Aznar, sin que esté prevista una foto de los dos con el actual líder del PP, Pablo Casado.

En su primera intervención pública desde el congreso extraordinario de julio en el que dejó la presidencia del PP –tras abandonar el Palacio de la Moncloa volvió a su plaza de registrador de la propiedad–, Rajoy ha sido recibido en el escenario por una gran ovación de todos los asistentes puestos en pie y con gritos de ‘presidente’. Sus primeras palabras han sido para dar las gracias a Casado por invitarlo a participar.

REIVINDICA SU GESTIÓN EN SU DIÁLOGO CON PASTOR

Rajoy ha subido a la tribuna con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien a través de varias preguntas -en un formato elegido por el propio expresidente, según el PP– le ha brindado la posibilidad de reivindicar su gestión al frente de sus Gobiernos, cuando encontró el país sumido en la crisis y se vio obligado a realizar recortes.

Así, ha recordado que al llegar al Palacio de la Moncloa en 2011 se encontró con la “mayor crisis” económica, que había dejado por el camino 3,8 millones de parados. “Fue el Gobierno del PP el que fue tomando las decisiones difíciles de tomar, algunas no entendidas incluso por nuestros socios europeos. Fue el Gobierno del PP el que hizo reformas, redujo el déficit público y recuperó la creación de empleo”, ha relatado.

En este sentido, ha señalado que el PP ha hecho “algunas cosas importantes a lo largo de su historia y sería bueno que continuara haciéndolas en el futuro”. Para ello, ha pedido a todos los cargos ponerse a trabajar. “Hay gente muy inteligente que no necesita dar un palo al agua pero nosotros, que somos gente normal, debemos meterle algunas horas como hemos hecho estos años”, ha ironizado.

Tras dejar claro que el PP no es un partido de “advenedizos” y tiene representación en la práctica totalidad de los municipios de España, ha subrayado que “eso es importante” porque da “mucha fuerza para transmitir” sus ideas, en un momento en que están a menos de cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales.

En este contexto –y cuanto las encuestas recogen un ascenso de Cs como de Vox–, ha pedido al PP “no asustarse” sino trabajar y dedicarse a “fortalecer” el partido, teniendo “aguante en los momentos difíciles”. A su entender, uno no puede “asustarse” por las críticas porque el Partido Popular es una organización “muy potente” y tiene que “mantener sus posiciones y defenderlas” con argumentos y razones.

“Conviene tener claridad en los principios y creo que nosotros lo tenemos muy claro, pero luego hay que estar en la realidad. No es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios en ninguna faceta de la vida. En política, tampoco”, ha enfatizado el expresidente.

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

A preguntas de Pastor, el expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución, que acaba de cumplir 40 años, y ha enumerado una retahíla de datos relativos a esperanza de vida, gasto sanitario, renta per cápita o población activa femenina que, a su juicio, permiten “demostrar que estos 40 años han sido los mejores de la historia de España”.

En este punto, ha cargado contra esos “intelectuales de baja estopa” que ponen el acento en lo “mal que se hizo” y ha pedido no hacerles caso. De hecho, ha emplazado a aquellos que piden su reforma que expliquen con “claridad” qué es lo que hay que reformar, “dejando de lado las ocurrencias a las que algunos son muy aficionados”. Además, ha rechazado que éste sea momento de acometer esa reforma constitucional. “El momento y la oportunidad son importantes en política”, ha añadido.

A renglón seguido, ha puesto en valor el “papel absolutamente decisivo” del PP desde el primer momento para impulsar la Carta Magna. “El PP ha estado desde el primer momento en la construcción del Estado de las Autonomías”, ha enfatizado, en un momento en que se ha abierto este debate por el deseo de Vox de suprimir las autonomías.

En alusión velada a Ciudadanos y Vox, Rajoy ha recalcado que “aunque ahora haya gente que quiera dar lecciones”, el PP estuvo defendiendo la unidad de la nación española en debates importantes”, como cuando frenó el llamado ‘plan Ibarretxe’.

En su discurso, Rajoy ha reconocido que hay momentos en los que “lo ha pasado francamente mal” pero ha dicho que se queda “con lo bueno”. “Tengo la suerte de que las cosas malas que me pasan en la vida me las olvido, lo que es muy importante, porque vives feliz”, ha afirmado.

Dicho esto, ha señalado que no se arrepiente de lo que ha hecho en su vida. “Francamente lo repetiría. Le quitaría algunas cosas pero como van en el paquete, es difícil hacerlo”, ha explicado. Y ha concluido asegurando que ahora está “estupendamente” y que la gente le trata “muy bien”. “A aquellos a los que no le gusto, que son muchos, pues tienen el buen gusto de no contármelo”, ha bromeado.

PASTOR: UN “LÍDER SÓLIDO” FRENTE A LÍDERES “GASEOSO”

Por su parte, Ana Pastor ha afirmado que liderar no es “nada fácil” y ahora hay en España líderes que “no son líquidos, diría gaseosos”, que están centrados en la “política rápida del eslogan o de Twitter”. Frente a ellos, ha contrapuesto la figura de Rajoy, un “gran líder sólido”.

“Vamos a seguir trabajando por la solidez, por la contundencia, por los principios, por los valores y vamos siempre a preservar lo mejor de lo mejor de nuestra historia, la historia de nuestro partido”, ha manifestado, para subrayar que no podrían “concebir” este Partido Popular sin Mariano Rajoy y sin “su generosidad, trabajo y modo de hacer las cosas”.

En este sentido, la presidenta de la Cámara ha puesto en valor la gestión que ha realizado Mariano Rajoy como “político discreto, íntegro y eficaz” pero “sobre todo, generoso y sin dobleces”. Y ha añadido que hoy es momento de “reafirmar” lo que es el Partido Popular y para ello hay que tener en cuenta “las raíces, los cimientos y la casa” que han construido entre todos.