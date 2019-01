Todos contra Vox

Yo lo advierto a la izquierda, a la rancia y a la otra, y a la derecha moderada: cuanto más griten contra Vox, más crecerá Vox. ¿Es lícito que Vox se aproveche de la izquierda radical y vociferante y del centro-derecha? Claro, Vox es un partido con una determinada ideología, al que votan quienes creen que supone la mejor opción. ¿Es todo su programa un despropósito? Parte de lo que yo conozco, no; algunas cosas no me gustan, otras no me disgustan. ¿Pone Vox sensatez en la atrabancada política española? Se verá en su día, pero en todo caso Vox es una consecuencia del sectarismo de la izquierda rancia -e incluyo a Podemos y a sus franquicias regionales, separatistas catalanes y parte del PSOE- y de los despropósitos del centro-derecha, es decir, de PP y Ciudadanos, que son los dos partidos de esta opción. Desde que se acabó en España el bipartidismo puede aparecer en el teatro cualquier nuevo actor. ¿Por qué los buenos resultados de este partido en Andalucía? Pues por el descontento hacia quienes hasta ahora han ocupado las portadas de los periódicos. Lo han hecho mal, ya no ilusionan como antes. Luego aténganse a las consecuencias. A mí, algunas de las cosas que pregonan los líderes de Vox no me gustan, pero mucho menos me gustan ciertas estupideces y algunos comportamientos de Sánchez, Iglesias, Errejón, Rufián, Tardá y toda la basca. Me aburren soberanamente y no aportan nada ni a mi forma de vivir, ni a mi comodidad como ciudadano, ni a mi economía, ni a mi tranquilidad de cara al futuro. Ya me dirán qué hago. Además, esta crítica no será asumida por los de su cuerda que la lean: me tildarán de fascista, que es lo que suelen hacer cuando alguien dice una cosa que no les gusta. Y lo que digo va a misa, con perdón.