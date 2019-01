Trump reconoce a Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este miércoles al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como “presidente interino” del país, en sustitución de Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato carece del reconocimiento de la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

“El presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela”, ha anunciado la Casa Blanca en su cuenta oficial de Twitter.

La reacción estadounidense se ha conocido justo después de que Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela en medio de las marchas opositoras que se han celebrado este miércoles en Caracas y otras ciudades contra el Gobierno.

Maduro inició el 10 de enero un nuevo periodo de seis años que apenas cuenta apoyos en el extranjero porque es fruto de unas elecciones presidenciales que la mayoría de los gobiernos y organizaciones definieron como no democráticas.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.

@POTUS, @VP and the whole Administration stand with the people of Venezuela as they seek freedom from the oppression of dictator Maduro. https://t.co/OedbxZmd4r

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 23 de enero de 2019