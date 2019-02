AHI: 40 años de vida

Por Tomás Padrón (*)

Comienza el año 1979 con una noticia publicada el 3 de enero por el corresponsal del periódico El Día, don José Padrón Machín, titulada Adelantan las obras del refugio pesquero de La Restinga. En ese mismo mes el BOE nº 24 de 27 de enero, publica el Real Decreto 117/1979 de 26 de enero, de convocatoria de Elecciones Locales, de acuerdo con la Ley 38/1978 de julio del 78. Por primera vez, después de más de cuarenta años, se celebrarían elecciones democráticas a las corporaciones locales en toda España, el 3 de abril de 1979.

Con los antecedentes de elecciones generales celebradas en 1977 y 1978, y ante esta nueva convocatoria de elecciones locales, (en Canarias, a cabildos y ayuntamientos), el viernes 29 de enero Tomás Padrón Hernández se pone en contacto telefónico con Juan Carmelo Padrón Morales, maestro de enseñanza Primaria en Frontera, y le comenta la conveniencia de participar en la vida política de la Isla, ya que ambos son personas con inquietudes, que quieren seguir trabajando en la misma, que quieren su progreso, y que desean aportar su granito de arena. El sábado 30 de enero, se reúnen en Casa Sixto (bar del pueblo de San Andrés) Tomás, Carmelo y Sotero León, también maestro de enseñanza Primaria. Se analiza y se discute la posibilidad de participar en las próximas elecciones locales, y se toma la decisión de presentarnos solamente al Cabildo insular, buscar entre los tres, once personas que vivieran y trabajasen en la Isla y que fuesen de pueblos diferentes.

Se confecciona una lista provisional de posibles participantes, acordándose también buscar asesoramiento jurídico. En la primera semana de febrero, y después de diferentes contactos personales, se logra conformar un equipo de once personas, que se reúnen todos en Casa Sixto (centro de operaciones), en San Andrés, de forma sigilosa y con temor, como si aquel encuentro fuese algo prohibido. Don José Padrón Machín titula ese día en su crónica diaria en El Día: Visitó la isla el jefe del Tercio de la Guardia Civil. En aquella reunión se encontraban presentes: Tomás Padrón, ingeniero técnico y delegado de Unelco; Juan Carmelo Padrón, maestro y director del colegio de Frontera; Sebastián Cabrera, maestro y director del colegio de Valverde; Juan Manuel Armas, barman; Sotero León, maestro en el colegio de Frontera; Juan Miguel Ayala, administrativo del aeropuerto de El Hierro; Sergio Casañas, maestro en el colegio de El Pinar; Marcelino Padrón, agricultor; Maximiliano Cejas, empleado de banca; Pablo Álvarez, pescador; y Eladio Mérida, ganadero. Once herreños llenos de ilusión, sin pertenencia a partidos políticos adquieren el compromiso el 6 de febrero de 1979, de formar una agrupación electoral y presentar candidatura al Cabildo de El Hierro, haciendo así su aparición en el escenario político insular. Nacía la Agrupación Herreña Independiente (AHI).

Se han de presentar candidaturas antes del 16 de febrero, que al no ser la AHI un partido político registrado tiene que hacerlo a través de 500 electores como mínimo, con su firma ante el juzgado de Valverde. A la llamada se acude masivamente al juzgado a avalar y confiar en aquel grupo de amigos que se llamaba Agrupación Herreña Independiente. Algo desconocido en la política herreña, y que no sonaba muy bien, sobre todo por lo de independiente. Los escasos o nulos fondos con que se cuenta hacen que no exista programa político ni propaganda impresa, solo un cartel en blanco y negro con las fotos de los candidatos, y un mensajecarta de Tomás Padrón.

Nacimos con la ilusión y el empeño de trabajar por nuestra Isla, aportando nuestro mejor saber para sacarla de la marginación y olvido histórico a que estaba sometida. Partimos desde nuestra candidatura, avalada directamente por decenas de herreños, con las ganas de participar y aportar dedicación y trabajo ante las graves carencias que existían en infraestructuras y servicios. Nuestra campaña política en los mítines son un verdadero martirio para estas personas sacadas desde la base, y totalmente novatos en la política. Dentro del normal nerviosismo, se explica, se lee y se vuelve a explicar la aparición de esta nueva alternativa electoral en la Isla.

La gran sorpresa para los once primeros componentes de AHI surge la noche del 3 de abril, cuando los herreños depositan por mayoría su confianza en nosotros, y nos cargan con la responsabilidad de administrar el gobierno de la Isla, el Cabildo Insular. Largo y difícil ha sido el camino durante muchos años para una organización insular con vocación clara y contundente de mejorar las condiciones de su tierra, y de construir Canarias desde cada isla, en igualdad de condiciones. Hoy, 40 años más tarde, la voluntad de servicio a la gente, la sencillez y humildad de sus dirigentes, la claridad y contundencia en defender los intereses de la isla de El Hierro, deben seguir siendo nuestra guía. Como miembro fundador con diez compañeros más, y primer presidente de AHI, hago mío y trasmito la Ponencia e ideario político de AHÍ, aprobado en Asamblea el 29 de abril de 2016, donde se acuerda seguir manteniendo vivos nuestros valores fundamentales y el “espíritu fundacional de San Andrés”.

*MIEMBRO FUNDADOR Y PRIMER PRESIDENTE DE AHI