Detenido por atar a un perro con cinta por el hocico y las patas, y tirarlo a un contenedor

Las autoridades de Jefferson, en Estados Unidos, han arrestado a un varón llamado Paul García, de 39 años, por atar a un perro con cinta aislante por el hocico y las patas para arrojarlo, posteriormente, al interior de un contenedor de basura. Según recoge el diario Saint Louis Today, el can permaneció durante unas 12 horas dentro del depósito donde soportó temperaturas bajo cero.

Los agentes de policía encontraron al animal inmovilizado y con síntomas de desnutrición, por lo que difundieron una fotografía en redes sociales mediante la que solicitaban que si alguien reconocía al perro, contactara con ellos.

Al can lo bautizaron como Jimmy y sus rescatadores continuaron compartiendo imágenes suyas en Twitter con el propósito de localizar a su dueño; en este caso, dueña. Se llama Katie y llevaba días buscando a su pequeño amigo. Todo acabó con final feliz.

WE NEED YOUR HElP. Do you recognize this dog? He was dumped near Old Highway M & Schneider Road. His mouth and paws were taped. He was cold, starving & possibly had a concussion. He’s at a hospital & is doing better now. If you have info about his owners, call 636-797-5515. pic.twitter.com/LyO5f41o8M — Jefferson County, MO Sheriff’s Office (@JeffCoMoSheriff) 14 de febrero de 2019

“Jimmy” is doing much better. This is a look at him at the animal hospital where he’s being treated.

We want to get him back to his owners. Right now he is NOT available for adoption.

Please call 636-797-5515 if you know his family. pic.twitter.com/8c4OxlhtEt — Jefferson County, MO Sheriff’s Office (@JeffCoMoSheriff) 14 de febrero de 2019