Este mes de febrero será presentado en el Puerto de la Cruz un librito mío titulado Dos guerras y un destino. Ya les he hablado de él, lo he escrito ad amorem y cuento dos historias de amor. O tres. El origen del relato es la llegada a Tenerife de Johannes Morgenstern, en los años 20, acompañado de su esposa, Marle, y de sus hijos Hans y Helga. El nudo es el matrimonio posterior de Marle, fallecido su esposo, con un terrateniente portuense. Y el desenlace es otra historia de amor entre la joven Helga con otro hijo del Puerto, Miguel Sotomayor. Es una historia, a veces tragedia, familiar, que tuvo para sus protagonistas, sin embargo, momentos de gran felicidad. No esperen un libro grueso, sino 92 páginas de textos y fotos para resumir estos sucesos, ocurridos en épocas trágicas para Europa. No es fácil escribir un relato de este tipo, que tiene muchos recorridos de adelante hacia atrás, y al revés, basándome sólo en la memoria de Helga Morgenstern Ritzen de Sotomayor, que ya ha cumplido los 92 años y que estará sentada en el jardín municipal en el que será presentado el libro, en la propia casa consistorial. Miren, Johannes Morgenstern fue un policía del Kaiser Guillermo, un hombre bueno, afectado por gas mostaza y con los pulmones destrozados, que vino a Tenerife a beneficiarse de su clima. Pero es que, además, era un fotógrafo excelente, que manejaba muy bien el arte de la grabación y que dejó una obra extensa, parte de la cual figura en el archivo municipal portuense. Estuvo sólo tres años entre nosotros pues en 1931 fallecía en esta ciudad, donde recibió sepultura. Luego su esposa y sus hijos dan lugar a este relato, sobre todo Helga. Seguramente será mi último libro (tengo pocas ganas de escribir), pero yo creo que les parecerá interesante.