Flo es una perrita que, junto a sus compañeros de Mountain Rescue Search Dogs England, dedica su vida al rescate de personas que sufren accidentes en la naturaleza. En este vídeo se puede apreciar cómo lo hace.

Ever wondered what it would be like to be buried in snow and found by one of our happy search and rescue dogs? (Video version). pic.twitter.com/AefuhGGCeh

— Mountain Rescue Search Dogs England (@SARDAEngland) 19 de febrero de 2019