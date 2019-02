Las muletas de la minoría absoluta

David Copperfield, mago estelar de los 90, utilizaba unos cables de menos de un milímetro de espesor (invisibles a ojos de la audiencia), que montados a un arnés en las caderas del ilusionista podían soportar unos cien kilos. Ayudado por un ordenador, al mantener la tensión de los cables Copperfield lograba que lo creyésemos suspendido en el aire, levitando. ¿Y Coalición? ¿Ha conseguido CC que el Gobierno quede suspendido en el aire, sin apoyo alguno, o es un truco? Escuchando ayer, al finalizar el discurso de Clavijo, a los portavoces socialistas y populares, una pregunta quedó aleteando por la Cámara. ¿En qué o quiénes se ha apoyado Clavijo para sobrevivir con solo dieciocho escaños?, ¿qué grupos han permitido a CC gobernar con minoría absoluta? Ayer socialistas y populares pudieron describir las sombras que arrastra la gestión de este Gobierno. Quienes valoraron el discurso debieron detenerse en las debilidades del discurso. No fue así. Y no lo fue porque es difícil valorarlo (imposible) cuando dicha valoración ha sido escrita (o guionizada) algunas noches antes del debate. Solo Román Rodríguez o Casimiro Curbelo hicieron lo que tocaba, y lo que correspondía era algo tan simple como hablar en función de lo que habían escuchado en boca del presidente. No le faltó razón a Rodríguez cuando reclamó una mayor generosidad por parte del Gobierno respecto a los logros del REF o el Estatuto -todos, no solo Coalición, lo han hecho posible-, e hizo bien Curbelo aprovechando para hablar de su libro. Rodríguez porque no ha apoyado a este Gobierno, y Curbelo porque no esconde que lo ha hecho, sí pueden permitirse algunas licencias que la crónica parlamentaria de esta legislatura niega a socialistas y populares, embarcados ambos grupos en una descripción apocalíptica, impropia de quienes con su apoyo al Gobierno han hecho posible que Coalición haga o deshaga con un puñado de escaños. PP y PSOE han sido las muletas de las luces y las sombras de los actores principales. Ni Copperfield ni Coalición pueden flotar, tiene truco. Si Copperfield utilizaba cables de menos de un milímetro de grosor, a Coalición le han echado cables, y bien gruesos, los mismos socialistas y populares que ayer olvidaron (o escondieron) que ellos han sido los colaboradores necesarios, e imprescindibles, de la minoría absoluta de Fernando Clavijo.