Narvay (AHI): “Con CC cumpliremos esta legislatura, otra cosa es la siguiente”

Estas semanas serán cruciales para el sector agrícola en las Islas. El tomate busca nuevos mercados por la amenaza del brexit y también estamos pendientes de la posible sanción a Canarias por el retraso en los planes hidrológicos. A pesar del estrés que eso supone, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y vicepresidente de la Agrupación Herreña Independiente (AHI, que cumple ahora 40 años), Narvay Quintero, recibe a DIARIO DE AVISOS con las ideas claras, tanto en el ámbito agrícola como en el ámbito político. Además de Europa, revisa partida a partida las cuentas estatales. No quiere que se le escape nada.

-¿Son los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tan malos para Canarias como asegura CC?

“Son los primeros del REF y del Estatuto y, en realidad, no son los Presupuestos que se esperaban porque no cumplen ni con uno ni con otro. Creo que eso es claro y considero que ha sido un error del Gobierno de España. Desgraciadamente, esa lucha y esa alegría del pueblo canario de hace unos meses por el REF y por el Estatuto se ha visto mermada un poco. Espero que se corrija, porque es de derecho”.

-¿Afecta mucho al sector primario?

“Hay partidas que han desaparecido y estamos preocupados, aunque nos aseguran que se van a incluir. Partidas, por ejemplo, de riego agrícola, con ocho millones, que ya no se ingresaron el año pasado y que en estas cuentas desaparecen. Estaban los 40 millones para obras hidráulicas y en estas desaparecen, al igual que los seguros agrarios. Estamos hablando también del transporte de mercancías, que es cierto que está al 100%, pero había una diferencia porque el año pasado se le dio una subvención nominativa al plátano de 10 millones en transporte, pero si es al 100%, solo al plátano, son 28 millones que también faltarían”.

-¿Entiende, entonces, el grado de beligerancia que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Canarias?

“Soy partidario del diálogo, del respeto institucional, incluso, de entender algunas cuestiones sociales o políticas en las que se tiene que ceder de parte y parte. Es nuestro deber como responsables políticos canarios exigir lo que nos pertenece y se ha aprobado, pero siempre, desde el diálogo”.

-¿Cree usted que, quizá, le están perdiendo las formas al Gobierno regional?

“No sé si no están siendo las mejores formas. Creo que, de alguna manera, el respeto institucional siempre es fundamental. Los PGE tendrían que haberse acordado con Canarias para completar las partidas del REF. Lo que tengo claro es una cosa, que nunca he querido que le quiten a nadie para que nos lo den a nosotros. Todo lo que den a otras comunidades autónomas me parece bien”.

-CC ha asegurado que los fondos canarios se van para Cataluña…

“Nunca he dicho que los fondos vayan para Cataluña y nunca critico el esfuerzo que se haga para otra comunidad autónoma. Nunca entraré en discusiones por eso, no es mi lucha”.

-La reforma electoral también vino con el Estatuto. ¿Cómo serán los pactos a partir del 27 de mayo?

“Creo que va a ser un arco parlamentario único. Primero, porque se modifica la ley electoral, con la que estamos en contra. Entiendo que aquellos partidos que han insistido en poner una lista regional, donde todos los canarios pueden votar, deberían presentar a su candidato o candidata en la lista regional, para que sea presidente o presidenta de Canarias y que no se esconda en las insulares por si acaso no sale diputado. Entiendo que sus cabezas de cartel van a ir en la lista regional”.

-Pero ¿con respecto a los pactos?

“Posiblemente, el pacto a dos solo se puede albergar en un único acuerdo”.

-¿CC y PSOE?

“Podríamos estar hablando de CC y PSOE. Sumar 36 diputados no va a ser fácil para las dos fuerzas que van a recibir el mayor número de votos. También se puede gobernar con apoyos desde fuera. Ahora hay seis grupos, pero hablamos de la irrupción de Vox, Ciudadanos o incluso de alguna otra formación política”.

-¿Cree que se podría entender un pacto de CC con Vox?

“Ahora mismo, no. A mí, personalmente, los extremos no me gustan. Yo, por ejemplo, con Podemos comparto algunas políticas, pero es verdad que, en términos generales, no me veo con Vox”.

-Vox no parece partidario de las autonomías…

“Es un no respeto al nacionalismo, no respeto a la identidad de un pueblo y volver a la centralidad. Básicamente, es un contrapunto a nuestra idiosincrasia como partido nacionalista. La base, y yo soy de la AHI, la base es la isla para crear Canarias y Canarias para crear España. Entiendo que no podríamos en ningún caso pactar con Vox”.

-¿Considera usted que el modelo Casimiro Curbelo se podría copiar? AHI siempre ha jugado un poco a eso…

“El modelo de Casimiro Curbelo ya lo tuvo AHI. Nosotros hemos estado en el Grupo Mixto con Tomás Padrón y Carmelo Padrón. Nos gusta ser serios. Si acordamos ir juntos, cumplimos los cuatro años, con diferencias, que las ha habido, pero somos un partido que nos gusta cumplir. Por eso cumpliremos hasta el final de esta legislatura, otra cosa es lo que pase en la próxima, que no tiene nada que ver con esta. Nos sentaremos con las bases de AHI y después con CC”.

-¿Las fechas son?

“Finalmente, será en marzo”.

-De todas formas, hay una asamblea de AHI de 2016 que hablaba de romper con CC

“En esa asamblea se acordó renegociar. Volver a negociar un acuerdo con CC, que podría ser el romper o algo diferente. Al renegociar puede pasar de todo, evidentemente”.

-¿Qué van a renegociar? ¿Podría darme más detalles?

“Como partido insular hay cuestiones en las que no nos vamos a doblegar, por ejemplo, una de ellas fue la ley electoral. Nosotros votamos en contra de la ley electoral en el seno de CC. Hay cuestiones a nivel insular que nosotros entendemos que se tienen que llevar a cabo desde el seno de la isla, con más competencias de los cabildos insulares, por ejemplo. No entendemos tampoco el modelo de las dobles sedes. Si yo, como herreño, tengo que ir a Las Palmas a Hacienda, voy a Las Palmas, y del mismo modo, si uno de Tenerife tiene que ir a Las Palmas, que vaya. Nunca hemos entendido lo de las dobles sedes, cuando ya somos una comunidad autónoma, no somos provincias. Evidentemente, también vamos a defender nuestro modelo energético, basado en las energías renovables. Por mucho que nos criticaron distintos partidos políticos, no queremos el modelo de desarrollismo de otras islas. Todas esas cuestiones son de idiosincrasia y nosotros no vamos a renunciar a ellas, aunque estemos en el acuerdo con CC. Esto es renegociar, pero si la asamblea mandatase ir solos, iríamos solos”.

-¿Qué palpa ahora mismo en la asamblea?

“No te puedo decir claramente, no hay una posición unánime”.

-Este mes se cumple el 40º aniversario de AHI. ¿Qué significa para la formación ese aniversario?

“Importantísimo. Me gustaría saber cuántos partidos que existen ahora mismo en Canarias tienen ya 40 años. El PNC celebra 95 años en estos días también. AHI creo que es un partido que en 40 años ha hecho mucho no solo por El Hierro, sino también por Canarias y por España. Hay que bajar a la isla. El Hierro en 40 años se ha revolucionado”.

-¿Qué supone para AHI Tomás Padrón?

“Fue el creador, el líder indiscutible y sigue siendo el referente de AHI. Creo que a nadie se le escapa que es un político respetado en El Hierro, en Canarias, en Madrid y en Europa. Hay que recordar que Gorona del Viento nace de una financiación europea para un proyecto piloto para El Hierro y gracias a eso hoy tiene múltiples beneficios la sociedad herreña. Gorona del Viento es un ejemplo de la visión a largo plazo, no cortoplacista, ni electoralista, que tenía Tomás Padrón”.

-¿Cómo le dan las encuestas a la AHI al Cabildo y al Parlamento?

“Conservamos los dos diputados al Parlamento, seguimos ganando en el Cabildo y en algunos ayuntamientos recuperamos votos”.

-Hablemos de agricultura, ¿cómo van las negociaciones con Europa para la Política Agraria Común (PAC)? Las regiones ultraperiféricas (RUP) han pedido que se respeten sus especificidades…

“La Comisión Europea tiene una reducción del 3,9% al primer pilar, el Posei, y el 15% al segundo, que es el PDR, los programas de desarrollo, con las que estamos totalmente en contra. Hemos traído por primera vez a Canarias a tres ministros de las RUP y sacamos un compromiso. La segunda reunión fue en París, donde el compromiso se acrecentó. Además, hemos conseguido que haya un manifiesto del Parlamento Europeo contrario a la reducción del Posei a las RUP y, aun más, pide un aumento por razones objetivas y obvias, como la dimensión de los terrenos. Creo que la recuperación del sector primario en las RUP es importantísimo para el autoabastecimiento. Eso sí, en cuanto a la reducción del Posei, el Gobierno de España sí ha estado del lado de Canarias”.

-Por cierto, ¿en qué punto estamos en cuanto a autoabastecimiento?

“En el último estudio que hizo la universidad estamos en el 21,5% en la media de 300 productos que son los más consumidos, en base a los parámetros que Europa exige. En 2015 estábamos en el 12%”.

-¿En qué punto están los planes hidrológicos?

“Ahí sí tengo que decir que hemos hecho un gran trabajo, aunque no era una competencia del Gobierno de Canarias, sino de los cabildos. Empezamos más tarde que Europa por la discusión sobre quién tenía las competencias y eso nos lastró. En ocho años hemos realizado dos planes hidrológicos, mientras que Europa ha tenido 14 años para hacerlo. Siendo esto cierto, iniciaron un proceso sancionador. Con el acuerdo de los cabildos, asumimos las competencias cautelarmente para ejecutar el segundo ciclo en 18 meses y hemos cumplido. La semana pasada los presentamos todos”.

-¿Nos sancionarán, entonces?

“A mediados de este mes lo sabremos. Hemos incumplido el plazo porque teníamos que haberlos presentado en diciembre de 2016. Empezamos a trabajar esto en el verano de 2017, cuando asumimos las competencias. Europa ha entendido en la última reunión este tema muy positivamente por el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Canarias. Lo positivo es que en el tercer ciclo estamos a la par con el resto de Europa”.

-¿A cuánto asciende la suspensión de fondos y la multa?

“Más de 100 millones de euros están suspendidos. La sanción va por otro lado, pero espero que la suspensión de fondos la levanten, porque han visto nuestro esfuerzo”.

-¿Qué puede suponer el brexit para nuestros agricultores?

“Las reducciones de la PAC tienen que ver con el brexit. Podríamos estar hablando entre la reducción del Posei y la del PDR de 15 millones de euros anuales, que no es significativa. Lo que sí me preocupa en el brexit son las posibles consecuencias para el tomate”.

-El Reino Unido es nuestro principal cliente.

“El 48% de nuestro tomate de exportación va al Reino Unido. Colocar el 48%, de repente, de un mercado a otro, puede ser muy delicado. Si hay acuerdo, la comisión entendía que esas ayudas al Reino Unido seguirían porque están dentro del posible acuerdo. Sin embargo, si hay un brexit esto no existe, con aranceles, aduanas, control fitosanitario… lo que lo harían inviable”.

-¿Desaparecería el sector?

“Desde hace año y medio estamos trabajando en otros mercados. El día 6 estoy en Berlín en la Fruit Logistica, la feria más grande del mundo, donde junto con Industria y el Estado estamos buscando alternativas. Hemos hecho un estudio de costes para moverlo a otros puertos europeos y ya estamos buscando hasta mercados como Holanda o Dinamarca”.

-Con respecto al plátano, 2018 ha sido un buen año, su precio ha estado bien.

“En 2017 el precio fue malísimo, récord histórico de producción y de comercialización, pero al productor se le pagó muchas veces por debajo del precio de coste. En 2018 ha ocurrido todo lo contrario. Por diferentes causas, bajó la producción, no había fruta de hueso en la Península y eso hizo que los precios se disparasen, batiendo récord, y el productor ha tenido un rédito económico digno. Sin embargo, no hemos tenido la demanda de producción que teníamos en la Península, y de eso se ha aprovechado la banana. Creo que los productores de aquí tienen que seguir aún más unidos para continuar mejorando. Lo que pasa es que la gran distribución se está aprovechando del trabajo del sector. En la Península los consumidores son fieles a nuestro plátano porque pagan hasta un euro de diferencia con la banana. La gran distribución se beneficia porque, en verde, la diferencia ha estado entre 5 y 10 céntimos. Si el gasto es casi el mismo, ¿por qué me ponen el plátano a 1,89 el kilo y la banana a 0,89?”.

-Por cierto, antes de terminar, ¿se ve usted como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por AHI?

“Yo creo que la AHI tiene capacidad para tener candidatos o candidatas a la Presidencia del Gobierno, seguro”.

-¿Puede ser usted uno de ellos?

“En estas elecciones no, porque nosotros no hemos dicho todavía lo que vamos a hacer, con lo cual nos parece un buen candidato Clavijo. Otra cosa es ¿por qué no un candidato o una candidata a la Presidencia del Gobierno de una isla no capitalina?”.

Narvay Quintero, el heredero natural de Tomás Padrón

Narvay Quintero (Valverde, 1976) se maneja muy bien en los pasillos del Parlamento. Reparte sonrisas a casi todos y pocas veces se le ve preocupado. A pesar de las tensiones con Coalición Canaria, sabe desmarcarse como vicepresidente de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) cuando no le convencen los argumentos de sus compañeros de viaje. Se excusa en la decisión de la asamblea para dilatar la respuesta a CC de si van juntos o no a las elecciones del 26 de mayo. A eso suelen jugar por esta época. Es consciente de que el brexit puede tener consecuencias negativas para Canarias, aunque, quizás, una buena es que suponga recuperar el Meridiano 0, que fijaba el huso horario. En las entrevistas no teme al periodista que intenta sacarle un titular, pero, como siempre en esta época preelectoral en AHI, amaga con un sí, pero no. La Agrupación Herreña Independiente cumple casi su edad, aunque tiene claro quién es su padre y referente: Tomás Padrón. De él han aprendido muchos en AHI, aunque haya alguno o alguna que ahora se aparte de él. Narvay, no.