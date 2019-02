No busquen más: Zapatero

No busquen más mediadores, relatores, comprendedores o notarios para que el tal Sánchez obtenga el favor catalán a sus presupuestos. Ahí tienen a Zapatero, que se ha lucido en Venezuela y que arrastra en el zapato su Alianza de Civilizaciones, como cacharro el día de San Andrés. Nombre usted a Zapatero, que es un as de la negociación. Y, si no, pregunten a Maduro por el gafe internacional español que le ha ayudado a sumir en el caos a Venezuela. Cuando se nombra a ZP en Venezuela, la gente se descojona o huye. ¿Para qué busca más candidatos el copiador de tesis? Que llame a Zapatero, que él le resuelve el problema. Zapatero, en un plis plas, resuelve el asunto catalán, sí o sí, y consigue que mañana Cataluña proclame la independencia y vayan todos al talego. Yo les digo que este puto país no tiene remedio y que hay personas, como Sánchez, empeñadas en conducir a España hacia el caos. Tiene junto a él a una cantora bajita, Carmen Calvo, que le ríe las gracias y que se ha convertido en la portavoz de sus idioteces. Cada vez que Calvo habla, sube el pan. No dice sino boberías, superando incluso al ignorante de Ábalos, que es el segundo propagador de estupideces varias de este país. Y así pasamos el invierno tan ricamente, haciendo el ridículo con tal de seguir un añito más en La Moncloa, que es el afán cotidiano del plagiador. Menos mal que en el PSOE han empezado a reaccionar y ya García Page ha dicho que va a convocar a sus compañeros para preguntar qué es eso del relator o contador de cuentos que debe bailarle el agua a Torra, el coloradito amigo de Puigdemont. Yo es que flipo, señores. Bueno, y señoras.